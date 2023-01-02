Abdullah Özdemir: 51 milyon dekar tarım arazisinde bakliyat üretimini teşvik etmeliyiz

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş’in de katıldığı genel kurulda konuşan Ulusal Bakliyat Konseyi (UBK) Başkanı ve Mersin Ticaret Odası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, sektörde yaşanan sorunları 6 ana başlıkta gündeme getirdi ve çözüm önerilerini sıraladı.

Türkiye’nin işlenebilir tarım arazilerinin büyüklüğünün 235 milyon dekarı bulduğu bilgisini veren Abdullah Özdemir, söz konusu arazilerin 31 milyon dekarının nadasa bırakıldığını, 20 milyon dekarının ise atıl durumda olduğunu kaydetti. Özdemir, “Yaklaşık 51 milyon dekar tarım arazisinin uygun bölümlerinde bakliyat üretimini özellikle teşvik etmeliyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılında Nadas Alanlarının Üretime Kazandırılması Projesi’ni nohut ile başlatmıştı. Söz konusu alanın yüzde 20’sini bakliyat ekimine yönlendirebilirsek ülkemizde bakliyatta arz açığı sorunu ortadan kalkacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Bakliyat üretiminde havza bazlı destekleme modelinin amacına uygun işlemediğini dile getiren Başkan Abdullah Özdemir, ülke genelinde 973 ilçenin 945’inde ayrı havzalar belirlendiğini, nohutta 566, kuru fasulyede 377 ve mercimekte 266 havzanın desteklendiğini söyledi. Bu ürünlerin çok farklı bölgelerde ve fazla sayıda havzada desteklenmesinin amacına hizmet etmediğini kaydeden Özdemir, “Bunun yerine kümelenme yaklaşımıyla her bir ürünün en verimli üretileceği bölgeleri belirlemek, her havzada sınırlı sayıda ürünü desteklemek doğru olacaktır” diye konuştu.

Sektörün gündemindeki bir başka konunun sertifikalı tohum üretimi ve kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu anlatan Başkan Özdemir, hububattaki başarıyı bakliyata da yansıtmak gerektiğini dile getirdi. Özdemir, şöyle devam etti: “Bakanlığımızdan talebimiz, sertifikalı tohum üretimi ve kullanımını özendirecek mekanizmaların daha da güçlendirilmesidir. Tohum ıslah çalışmalarında da üretici, tüketici ve sanayici tercihlerinin mutlaka göz önüne alınması gerekiyor. Bu bağlamda; su kısıtlı bölgelerde nohut ve mercimek ekimini mutlaka teşvik etmeliyiz.”

MERSİN