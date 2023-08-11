Adana potansiyeliyle gelecek için umut veriyor

Ziya İPEK

Sanayi ve tarımda geçmişten gelen gücüyle Adana’nın yatırımcılar için çok ciddi bir potansiyeli olduğunu kaydeden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Ömer Tekdemir, şehirde gerçekleştirilen yatırımların da gelecek için umut verici olduğunu söyledi.

24 Ocak’taki Genel Kurul’da MÜSİAD Başkanlığı’nı Burhan Kavak’tan devraldığını anımsatan Ömer Tekdemir, görevi devraldıktan kısa süre sonra Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük deprem faciasının yaşandığını söyledi.

Depremin ardından MÜSİAD’ın kısa sürede koordine olduğunu, Adana’nın da arasında olduğu iller için çok ciddi destek sağlayıp çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Tekdemir, “Adana, depremin ardından kısmi olarak hasar görse de kendine yeten bir konumdaydı.

Diğer illere kıyasla gıda tedariki sağlayan işletmeler açık, hizmet verebilir halde, enerji kesintisi yaşanmayışı ve sanayide durumun iyi olmasından dolayı birkaç haftanın dışında yaşam normal seyrindeydi. Bu sebeple Adana yönetim merkezi ve lojistik üs oldu. Havalimanı dolayısıyla hem yurt içi hem yurt dışı global arenadan gelen bütün kurtarma ekipleri, yardım kuruluşları Adana’yı kullandı” dedi.

"Eleman sıkıntısı nedeniyle kısmi problemler yaşanıyor"

Deprem bölgeleri için çok etkin çalışmalar sürdürdüklerini, Hatay dahil olmak üzere Kahramanmaraş’ın; Adana’daki MÜSİAD Yönetim Kurulu’nun yönetiminde olduğunu anlatan Tekdemir, “MÜSİAD’ın o bölgelerde lojistik üsleri vardı.

Biz bütün bölgelere kendi ekiplerimizle ve kendi yardım tırlarımızla ciddi anlamda katkı sunduk. Bazı yerlerde sahra hastanesi oluşturduk. Elbistan civarlarına yaklaşık 2 bin 500 konteyner civarında yaşam alanları kurduk. Bütün bölgelerde sahada özellikle yemek hizmetleri verildi, aş evleri kuruldu. Hem kurtarma timleri hem sağlık ekipleri çok yoğun bir şekilde sahada destek verdik" diye konuştu.

Adana’nın sanayi tarafında depremden kaynaklı tahribat olmadığını, insanların kaygılarından ve şehri bir süreliğine terk etmelerinden dolayı sıkıntı yaşandığını vurgulayan Tekdemir, depremde önemli tahribat yaşanan Hatay’da ise ciddi problemler olduğunu dile getirdi. Tekdemir, şunları kaydetti: “Büyük felakette Hatay çok fazla etkilendi. Buradaki halkın faciadan dolayı şehir dışına gitmesi ve yaşanan can kayıpları sanayiyi çok ciddi anlamda etkiledi. Kahramanmaraş’ta da ciddi boyutta bir etkilenme oldu. Adıyaman ve Malatya’da da aynı durum yaşanıyor.

İskenderun, Payas ve Dörtyol’da sanayide çok büyük bir tahribat yok, sorun can kayıpları, iş gücünün azalması, kalifiye eleman sıkıntısından dolayı kısmi problemler yaşanıyor. Umut ediyorum toparlanır. Sonuçta hayat devam ediyor. Bir şekilde insanların dönüp sürece dahil olma zorunluluğu var bu durum hepimiz için geçerli.”

“Ekonomide zorluk aşılacak"

Depremin oluşturduğu ekonomik maliyetin 100 milyar dolar olarak hesaplandığını, bu rakamların çok büyük ve ciddi olduğunu dile getiren Tekdemir, depremden sonraki zorluklar la birlikte ekonomik problemlerin de oluştuğunu belirtti. Tekdemir, “Piyasada kısmi de olsa özellikle enflasyonun yüksek olmasından dolayı ciddi bir hayat pahalılığı var. Bu durum bir türlü oturmadı, açıkçası yeni kabine için genel anlamda herkesin bakış açısı pozitif. Zorlukların aşılacağını, ekonominin rayına oturacağını düşünüyorum” dedi.

“Adana’nın yatırım anlamında büyük bir potansiyeli var”

Yönetim kurulu ve üyelerle birlikte ciddi anlamda sahaya dahil olmaya başladıklarına dikkat çeken Tekdemir, bundan sonraki süreçlerde, “daha aktif nasıl rol alabiliriz, neler yapabiliriz?” hesaplarını yaptıklarını, sürekli istişareleri ve aksiyonları olduğunu, ciddi aktiviteleri hayata geçirerek ziyaretlerle iş geliştirme süreçlerine dahil olacaklarının altını çizdi. Tekdemir, sözlerine şöyle devam etti: “Sivil toplum örgütleriyle bir araya gelebilmeyi hedefliyoruz. Valilik, belediyeler, sivil toplum örgütleri, sanayi, ticaret ve borsa başkanları, organize sanayi bölgesi ve diğer iş ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile güç birliği oluşturmak istiyoruz.

Adana’nın hem jeopolitik lokasyon açısından hem yapısı açısından hem de geçmişte sanayi ve tarım şehri olması açısından çok ciddi bir potansiyeli var. Ve şu an yatırım anlamında da birkaç büyük yatırımı var, bunların bir an önce hızlı bir şekilde hayata geçmesini sağlamak gerekiyor. Bölgemizle ilgili en büyük yatırımlardan biri; lojistik ve uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı, son safhasına gelindi.

Enerji ihtisas alanı olması, Sasa’nın yatırımı, rafineri yatırımları, Karataş’ta seracılık ve su ürünleriyle ilgili ihtisas sanayi organize bölgeleri yatırımın olması açıkçası bu bölge bizi umutlandırıyor. Ben çok daha iyi olabileceğini ön görüyorum. Bunun için de çaba sarf etmek gerekiyor. Bir araya geldiğimiz ziyaret ettiğimiz sivil toplum örgütleri temsilcileri ile ‘nasıl yol alabiliriz’ onu konuşuyor, onları projelerini de istişare ediyoruz.”

“Israrcı olmalıyız”

Adana’da küçük bir sinerji oluşturmak istediklerini, bunu da ileriki günlerde hayata geçirmeyi planladıklarına değinen Tekdemir, yatırımların hayata geçirilebilmesi için ise milletvekillerinin, mülki amirlerin, belediye başkanlarının ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin “Ankara ayağı”na dahil olmaları gerektiğine dikkat çekti. Tekdemir, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’i sürece doğru dahil edebilir, taleplerimizi doğru dile getirebilir, güç birliğini sağlayıp ısrarcı olursak inanıyorum ki çok daha iyi sonuçlar elde edebilir, katma değeri yüksek işler elde edebilir ve yatırımların önünü açabiliriz” dedi.