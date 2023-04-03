Adana, Türkiye'nin yeni yatırım üssü olacak
6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük afet ve Marmara Bölgesi’nde beklenen olası depremden kaynaklı lojistik açıdan yatırımcıların “alternatif” olarak dikkatini çeken Adana’da, yatırım yapacaklara yeni organize üretim alanları oluşturulması ve mevcut üretim altyapılarının modernize edilmesi planlanıyor.
Recep ŞENYURT
Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'nın Çukurova ve Doğu Akdeniz’in doğal merkezi olduğunu anımsatarak, zengin potansiyeli ve küresel rekabet gücünün yanı sıra devasa enerji ve organize sanayi bölgesi yatırımlarıyla tüm Marmara’ya alternatif tek endüstri bölgesi olduğunu bildirdi.
Kerkük-Yumurtalık ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol boru hatlarıyla enerji dünyasında adından söz ettiren Adana'nın, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile ülkemizin enerji üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken Elban, "Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde oluşacak kimya kümelenmesinin ilk adımı olan Polipropilen üretim tesisiyle de kimya endüstrisinde önemli bir çekim merkezi olmayı hedefliyoruz. Tarıma dayalı sanayinin öncüsü olan Adana’yı enerji yatırımlarıyla bir üst lige taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.
33 milyar 874 milyon liralık yatırım yapılacak
Son yıllarda Adana'nın devasa kamu yatırımlarıyla buluştuğuna vurgu yapan Elban, geçen yılın ekim, kasım ve aralık ayları itibariyle kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca 595 proje uygulandığını, bunlardan 155'inin tamamlandığını bildirdi. Elban, 286 projenin devam ettiğini, 101 projenin ihale, 53 projenin ise etüt aşamasında olduğunu anımsatarak, "Bu projelerin toplam tutarı 33 milyar 874 milyon lirayı buluyor. 2022 yılı ödeneği ise 7 milyar 476 milyon liradır" dedi. Elban, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çalışmalarının hız kazandığını, bağlantı yollarıyla toplam uzunluğu 2 bin 450 metre olacak köprünün; Osmangazi Köprüsü’nden sonra Türkiye’nin en uzun köprüsü unvanını taşıyacağını anlattı. Elban, 225 yatak kapasiteli Güney Seyhan Devlet Hastanesi'nde sona yaklaşıldığını, 110 yataklı olması planlanan Yüreğir Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin ihalesinin gerçekleştirilerek temelinin atıldığını duyurdu.
Adana'nın son yıllarda hayata geçirilen projelerle geleceğin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Elban, bu noktada enerji yatırımlarının öneminin çok büyük olduğuna dikkat çekti. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile etrafındaki kimya kümelenmesinin önemli bir çekim merkezi oluşturacağını, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi içinde 62 hektar alanda faaliyet gösterecek tesisin, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçmesinin planlandığını anlatan Elban, bu tesisle Türkiye’nin yıllık polipropilen üretim kapasitesinin 3 kat artırılmasının ve toplam ithalatın yüzde 20’sinin karşılanmasının amaçlandığını kaydetti. Elban, bölgede yapılacak ilk yatırım olan Polipropilen Üretim Tesisi için Vaziyet Planı ve ÇED Raporu çalışmalarının tamamlandığını, ruhsat işlemleri için çalışmalara başlandığını ve tamamlanmasının ardından inşaat faaliyetlerine başlanacağını dile getirdi.
Elban ayrıca, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğinin onaylandığını müjdeledi. Yumurtalık'ın Gölovası, Sugözü, Demirtaş ve Akyuva mahalleri sınırları içerisinde kurulacak Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin de Adana için çok önemli olduğuna değindi.
Adana'nın rekabet edilebilirliğini güçlendiriyoruz
Ayakkabıcı, tekstilci, mobilyacı ve mahrukatçıların daha modern ve teknolojik imkânlara kavuşturulması için büyük gayret gösterdiklerini aktaran Elban, Sarıçam ilçesi Dağcı mahallesindeki 457 bin 835 metrekarelik Hazine'ye ait yerin Adana Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne satışının yapıldığını bildirdi. Sarıçam ilçesi Göztepe mahallesinde Mahrukatçılar Küçük Sanayi Sitesi'nin kullanması için 362 hektar alan ayrıldığını kaydeden Elban, Göztepe mahallesinde Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesi'nin kullanacağı 124 hektar alan ayrıldığını dile getirdi. Elban, "Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi imar planında sanayi alanına isabet eden parseller Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi olarak kullanılmak üzere özelleştirme kapsamından çıkarılarak TOKİ’ye devredildi" diye konuştu.
Yatırım programına alınan iki OSB, istihdam ve ekonomik değer yaratacak
Tarımdaki temel stratejinin katma değeri yükseltmek ve yeni ürünlerle Adana’nın ürün alternatifini genişletmek olduğuna dikkat çeken Elban, devasa bir tarımsal alan üzerinde üretim yapıldığını, Adana’nın bu konuda ciddi bir potansiyeli barındırdığını ifade etti. 2023 yatırım programına alınan iki önemli projeden tarla balıkçılığı diye adlandırılan Adana Karataş Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 2,2 milyar TL yatırım tutarıyla Avrupa’nın ilk ve tek su ürünleri OSB’si olduğunu anımsatan Elban, şöyle devam etti: "Burada 3 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 6 bin 500 dekarlık verimsiz ve bataklık mera alanına oluşturulacak havuzlarda deniz, tatlı su balıkları ve karides olmak üzere yılda 60 bin ton su ürünleri üretimini hedefliyoruz. Gerçekten de katma değeri yüksek ürünlerle ilimizde ciddi bir ekonomik kazanç elde edeceğiz. 2,5 milyar TL yatırım tutarı bulunan Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi ile de 5 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 3 bin dekarlık mera arazisi üzerine kurulacak modern ve entegre seracılık faaliyetlerinden oluşacak OSB’de 25’er dekardan 85 adet modern cam sera yapılacak, yüksek teknolojili seralarla işleme, paketleme, depolama ve Ar- Ge tesisleri bir arada bulunacak. Yatırım programına alınan bu iki OSB’mizin hem istihdam hem de yaratacağı ekonomik değer açısından Adana için büyük şans olduğunu düşünüyorum."
"Adana’nın sosyo-kültürel potansiyelini her zaman diri tutacağız"
Adana’nın turizm gelirlerinin artması ve tanınırlığının sağlanması için çok çeşitli festivaller gerçekleştirdiklerini anımsatan Adana Valisi Süleyman Elban, "Adana Lezzet Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana Altın Koza Film Festivali, Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali gibi kültürel ve sanatsal pek çok etkinlikle kentimizi Güney’in Kültür ve Sanat Kenti olarak öne çıkardık" dedi. Elban, festivallerin kent ekonomisine ciddi bir katkı sağladığına dikkat çekerek, ekonomik ve sosyal hayata canlılık kattıklarını bildirdi. Geçen yıl 7-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne üç gün boyunca 667 bin ziyaretçinin katıldığını anımsatan Elban, sadece festival alanında 261 bin 500 kg et, 196 bin 800 litre şalgam tüketildiğini söyledi. Elban, " Sadece festivaller de değil aynı şekilde fuar organizasyonları da ekonomik canlanmaya katkı sunuyor. Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı düzenledik. Fuarımız büyük ilgi gördü, burada da 143 bin 500 kişiyi misafir ettik. Dünyanın çeşitli yerlerinde her yıl düzenlenen bu tarz etkinlikler, binlerce satıcı ve alıcıyı bir araya getirerek büyük bir potansiyel yaratıyor. Adana’nın sosyo-kültürel potansiyelini her zaman diri tutacağız."