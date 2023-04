Adana, Türkiye'nin yeni yatırım üssü olacak

Takip Et

Recep ŞENYURT

Adana Va­lisi Süleyman Elban, Adana'nın Çukurova ve Doğu Akdeniz’in do­ğal merkezi olduğunu anımsata­rak, zengin potansiyeli ve küresel rekabet gücünün yanı sıra devasa enerji ve organize sanayi bölgesi yatırımlarıyla tüm Marmara’ya alternatif tek endüstri bölgesi ol­duğunu bildirdi.

Kerkük-Yumurtalık ve Ba­kü-Tiflis-Ceyhan Petrol bo­ru hatlarıyla enerji dünyasında adından söz ettiren Adana'nın, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile ülkemizin enerji üs­sü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken Elban, "Ceyhan Enerji İhtisas Endüst­ri Bölgesi'nde oluşacak kimya kümelenmesinin ilk adımı olan Polipropilen üretim tesisiyle de kimya endüstrisinde önemli bir çekim merkezi olmayı hedefli­yoruz. Tarıma dayalı sanayinin öncüsü olan Adana’yı enerji yatı­rımlarıyla bir üst lige taşıyacağı­mıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

33 milyar 874 milyon liralık yatırım yapılacak

Son yıllarda Adana'nın devasa kamu yatırımlarıyla buluştuğu­na vurgu yapan Elban, geçen yılın ekim, kasım ve aralık ayları itiba­riyle kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu ni­teliğindeki meslek kuruluşların­ca 595 proje uygulandığını, bun­lardan 155'inin tamamlandığını bildirdi. Elban, 286 projenin de­vam ettiğini, 101 projenin ihale, 53 projenin ise etüt aşamasında olduğunu anımsatarak, "Bu pro­jelerin toplam tutarı 33 milyar 874 milyon lirayı buluyor. 2022 yılı ödeneği ise 7 milyar 476 mil­yon liradır" dedi. Elban, 15 Tem­muz Şehitler Köprüsü çalışma­larının hız kazandığını, bağlan­tı yollarıyla toplam uzunluğu 2 bin 450 metre olacak köprünün; Osmangazi Köprüsü’nden son­ra Türkiye’nin en uzun köprüsü unvanını taşıyacağını anlattı. El­ban, 225 yatak kapasiteli Güney Seyhan Devlet Hastanesi'nde so­na yaklaşıldığını, 110 yataklı ol­ması planlanan Yüreğir Karşıya­ka Devlet Hastanesi'nin ihalesi­nin gerçekleştirilerek temelinin atıldığını duyurdu.

Adana'nın son yıllarda haya­ta geçirilen projelerle gelece­ğin parlayan yıldızı olma yolun­da emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Elban, bu noktada enerji yatırımlarının öneminin çok büyük olduğuna dikkat çek­ti. Ceyhan Enerji İhtisas Endüst­ri Bölgesi ile etrafındaki kimya kümelenmesinin önemli bir çe­kim merkezi oluşturacağını, Cey­han Petrokimya Endüstri Bölgesi içinde 62 hektar alanda faaliyet gösterecek tesisin, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçmesinin planlandığını anla­tan Elban, bu tesisle Türkiye’nin yıllık polipropilen üretim kapa­sitesinin 3 kat artırılmasının ve toplam ithalatın yüzde 20’sinin karşılanmasının amaçlandığını kaydetti. Elban, bölgede yapıla­cak ilk yatırım olan Polipropilen Üretim Tesisi için Vaziyet Planı ve ÇED Raporu çalışmalarının tamamlandığını, ruhsat işlemle­ri için çalışmalara başlandığını ve tamamlanmasının ardından inşaat faaliyetlerine başlanaca­ğını dile getirdi.

Elban ayrıca, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğinin onaylandığını müjdeledi. Yumurtalık'ın Gölo­vası, Sugözü, Demirtaş ve Akyuva mahalleri sınırları içerisinde ku­rulacak Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin de Adana için çok önemli olduğuna değindi.

Adana'nın rekabet edilebilirliğini güçlendiriyoruz

Ayakkabıcı, tekstilci, mobilyacı ve mahrukatçıların daha modern ve teknolojik imkânlara kavuş­turulması için büyük gayret gös­terdiklerini aktaran Elban, Sarı­çam ilçesi Dağcı mahallesindeki 457 bin 835 metrekarelik Hazi­ne'ye ait yerin Adana Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koope­ratifi'ne satışının yapıldığını bil­dirdi. Sarıçam ilçesi Göztepe ma­hallesinde Mahrukatçılar Küçük Sanayi Sitesi'nin kullanması için 362 hektar alan ayrıldığını kayde­den Elban, Göztepe mahallesinde Mobilyacılar Küçük Sanayi Site­si'nin kullanacağı 124 hektar alan ayrıldığını dile getirdi. Elban, "Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Si­tesi imar planında sanayi alanına isabet eden parseller Ayakkabı­cılar Küçük Sanayi Sitesi olarak kullanılmak üzere özelleştirme kapsamından çıkarılarak TO­Kİ’ye devredildi" diye konuştu.

Yatırım programına alınan iki OSB, istihdam ve ekonomik değer yaratacak

Tarımdaki temel stratejinin katma değeri yükseltmek ve ye­ni ürünlerle Adana’nın ürün al­ternatifini genişletmek olduğuna dikkat çeken Elban, devasa bir ta­rımsal alan üzerinde üretim ya­pıldığını, Adana’nın bu konuda ciddi bir potansiyeli barındırdı­ğını ifade etti. 2023 yatırım prog­ramına alınan iki önemli proje­den tarla balıkçılığı diye adlandı­rılan Adana Karataş Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 2,2 milyar TL yatırım tutarıyla Avrupa’nın ilk ve tek su ürünleri OSB’si ol­duğunu anımsatan Elban, şöyle devam etti: "Burada 3 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyo­ruz. 6 bin 500 dekarlık verimsiz ve bataklık mera alanına oluştu­rulacak havuzlarda deniz, tatlı su balıkları ve karides olmak üzere yılda 60 bin ton su ürünleri üre­timini hedefliyoruz. Gerçekten de katma değeri yüksek ürünler­le ilimizde ciddi bir ekonomik ka­zanç elde edeceğiz. 2,5 milyar TL yatırım tutarı bulunan Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Böl­gesi ile de 5 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 3 bin dekarlık mera arazisi üze­rine kurulacak modern ve enteg­re seracılık faaliyetlerinden olu­şacak OSB’de 25’er dekardan 85 adet modern cam sera yapılacak, yüksek teknolojili seralarla işle­me, paketleme, depolama ve Ar- Ge tesisleri bir arada bulunacak. Yatırım programına alınan bu iki OSB’mizin hem istihdam hem de yaratacağı ekonomik değer açı­sından Adana için büyük şans ol­duğunu düşünüyorum."

"Adana’nın sosyo-kültürel potansiyelini her zaman diri tutacağız"

Adana’nın turizm gelirlerinin artması ve tanınırlığının sağlanması için çok çeşitli festivaller gerçekleştirdiklerini anımsatan Adana Valisi Süleyman Elban, "Adana Lezzet Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana Altın Koza Film Festivali, Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali gibi kültürel ve sanatsal pek çok etkinlikle kentimizi Güney’in Kültür ve Sanat Kenti olarak öne çıkardık" dedi. Elban, festivallerin kent ekonomisine ciddi bir katkı sağladığına dikkat çekerek, ekonomik ve sosyal hayata canlılık kattıklarını bildirdi. Geçen yıl 7-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne üç gün boyunca 667 bin ziyaretçinin katıldığını anımsatan Elban, sadece festival alanında 261 bin 500 kg et, 196 bin 800 litre şalgam tüketildiğini söyledi. Elban, " Sadece festivaller de değil aynı şekilde fuar organizasyonları da ekonomik canlanmaya katkı sunuyor. Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı düzenledik. Fuarımız büyük ilgi gördü, burada da 143 bin 500 kişiyi misafir ettik. Dünyanın çeşitli yerlerinde her yıl düzenlenen bu tarz etkinlikler, binlerce satıcı ve alıcıyı bir araya getirerek büyük bir potansiyel yaratıyor. Adana’nın sosyo-kültürel potansiyelini her zaman diri tutacağız."