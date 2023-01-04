Adanalı üreticilere mobil güneş paneli ve yem desteği

Kozan Şehit Mustafa Fehmi Kubilay Meydanı’nda hemşehrileriyle bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hizmet döneminde bölgedeki üreticilere verdikleri destekleri anlatırken, yeni destekler de üreticilerle buluştu.

Başkan Karalar, arıcılık yaparken kırsalda ailelerinden uzak kalan, yine evlerinden uzakta koyun-keçi otlatan üreticilerin aydınlatma, telefon şarj etme gibi önemli ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için toplamda yaklaşık 2 bin mobil güneş enerjisi paneli dağıttıklarını belirtti. 25 yıl ömrü olan panellerin önemli bir eksiği gidereceğini vurgulayan Karalar, hayvancılıkla uğraşan küçük üreticiye verilen desteğin devam ettiğini söyledi.

“Üreticinin yanındayız”

Karalar, “Bugün 400 hayvan üreticisine yem dağıtıyoruz. Dağıttığımız yem, üç aydan altı aya kadar buzağıların beslenmesinde kullanılıyor. Enerji ve protein açısından çok zengin olan bu yemler, buzağıların sindirimine uygun özellikte. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan ve süt üretimi yapan üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. CHP Adana Milletvekilleri, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Millet İttifakı il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve bürokratların katıldığı törende, mobil güneş enerjisi paneli ve buzağı yemleri sahiplerini buldu.