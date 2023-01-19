AKİB, yaş meyve sebze ihracatının yüzde 46'sını gerçekleştirdi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, 2022 yılında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 2.95 milyar dolara ulaştığını, bu dönemde AKİB olarak 1.37 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını açıkladı.

AKİB Başkanı Ferhat Gürüz, 2022’de 2021 yılına göre yüzde 10 artış sağlayan AKİB’in Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatının yüzde 46’sını gerçekleştirdiğini ifade etti. Türk yaş meyve sebze sektörünün geçen yıl 4 milyon 969 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini kaydeden Gürüz, dünya ticareti için çok zor geçen 2022’de üretim gücünü ve coğrafi konum avantajını korumayı başaran sektörün, Aralık ayını 416 milyon dolarlık ihracatla geçtiğini ve yıllık ihracatın 2 milyar 951 milyon dolar değere ulaştığını ifade etti.

Bereketli topraklara ve zengin tarımsal ürün çeşitliliğine sahip Çukurova’nın bu yıl da yaş meyve ve sebze ihracatının lokomotifi olduğunu söyleyen Gürüz, en fazla yaş meyve sebze ihraç eden illerin başında 703.9 milyon dolar değer ile Mersinin yer aldığını dile getirdi. Hatay’ın 480.2 milyon dolar değer ile üçüncü ve Adana’nın 150.9 milyon dolar değer ile altıncı sırada geldiğini belirten Gürüz, “Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında en önemli ürün grubunu oluşturan narenciyede de toplam 904 milyon dolarlık dış satımın yüzde 74’ünü AKİB olarak biz gerçekleştirdik” diye konuştu.

Tarım müşavirliği modeli rekabetçiliği güçlendirecek

Başkan Ferhat Gürüz, 2022 yılında sektörün en önemli kazanımının tarım müşavirliği modelinin kabulü olduğunu söyledi. Pestisit kalıntısı, yasaklı ve ruhsatsız zirai ilaç kullanımı ile mücadele için önerdikleri yetkilendirilmiş ve sorumlu denetçiler projelerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca tarım müşavirliği modeli ile yeni yılda hayata geçecek olmasının kalıntı sorununu ortadan kaldıracağını, ihracat pazarlarında rekabetçiliği önemli ölçüde güçlendireceğini ifade etti.

Tarım müşavirliği müessesesinin ülke kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlayacağını vurgulayan Gürüz, gereksiz ilaç kullanımını denetim altına alarak ekolojik yaşama ve insan sağlığına büyük fayda sağlayacağını, izlenebilir, güvenli ve kaliteli üretimi artırarak israfı önleyeceğini dile getirdi.

“Yurt dışı pazarlarına yönelik hamleler yaptık”

Sektörün en önemli pazarı olan Rusya ile ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmalara yenilerini eklediklerini kaydeden Başkan Gürüz, Malezya’ya yönelik portakal ihracatını başlatmak için hamleler yaptıklarını, Suudi Arabistan pazarında yakaladıkları ivmeyi daha yukarılara taşımanın gayretini gösterdiklerini belirtti. Türkiye'den Malezya'ya portakal ihracatını başlatmak için yapılan çalışmalar kapsamında, bu ülkeden gelen teknik heyetin, çeşitli firmaların paketleme tesislerini ve bahçeleri incelediğini söyleyen Gürüz, bölgedeki yaş meyve sebze ihracatçılarının, AKİB’in Mersin’de düzenlediği Gıda Alım Heyeti etkinliğinde Suudi Arabistan’ın önemli ithalatçılarına yönelik kapsamlı pazarlama faaliyetleri yaptıklarını belirtti. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yarattığı olumlu havanın ticaretlerine de yansıdığını dile getirdi.

En fazla ihracat 1.1 milyar dolar ile Rusya’ya yapıldı

Türk yaş meyve sebze sektörünün 2022 yılındaki ihracat performansını ürün gruplarına ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Ferhat Gürüz, 2021 yılında en çok ihraç ettikleri ürün listesinde 463.5 milyon dolar değer ile mandalinanın birinci olduğunu, 377.4 milyon dolar değer ile domatesin ikinci, 272.6 milyon dolar değer ile limonun üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları karpuz, kayısı ve şeftalide yakaladıklarını söyleyen Gürüz, “2022 yılında sektörümüzün en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiği ülkelere baktığımızda ilk sırada yüzde 10 artış ve 1.1 milyar dolar değer ile Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 243.6 milyon dolar değer ile Almanya ikinci, 201 milyon dolar değer ile Ukrayna üçüncü sıradan takip etti. Bu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları sağladığımız ülkeler Suudi Arabistan, İsrail ve Polonya oldu” değerlendirmesinde bulundu.

MERSİN