Akkaya: Rol değil statü verilmeli

Güneş DOĞDU SOYLU-GAZİANTEP

Kadınların çalışma hayatının her alanında var olduklarını ancak statü sorunu olduğunu dile getiren Hülya Akkaya, “Tüm Türkiye’de kadınların çalışma hayatında rolü var ancak statüsü yok. Hukukta, finansta, sağlıkta, kamuda bir çok yerde kadın var ama girişimci kadın yok. Her yerde çalışıyorlar ama girişimci kadın sayısı çok az. Kadınların en önemli sorunu öncelikle eş sonra anne bunları yoluna koyduktan sonra iş hayatına başlayabiliyorlar. Erkeklerden 10-15 yıl sonra iş hayatına girebiliyorlar. İdeal bir girişimci kadın olma yaşı 30 -35 . Bu süreçten sonra donanımını kullanarak iş hayatına atılabiliyor. Kadının çalışma hayatında daha çok statüsü olması lazım; siyasette, ticarette her alanda daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Finans, küçük ölçekli girişimlerde çok değerli”

Kadın girişimciler için kredi ve teşviklerin önemine değinen Akkaya,“Kadın için finansa ulaşım çok değerli. Finansla ulaştıktan sonra doğru kullanım çok önemli. Çünkü finansla ulaşabilmek için adına kayıtlı mülk olması gerekiyor” diye konuştu.