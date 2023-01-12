AKMİB, 6.78 milyar dolarlık ihracatla Akdeniz’in lideri oldu

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, 2022 yılında 2021 yılına kıyasla yüzde 40 oranında artış sağlayarak, 6.78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. AKMİB’in 2022 yılında da Akdeniz’in ihracat lideri olduğunu vurgulayan Başkan Saadettin Çağan, en yüksek ihracat değerlerine Hollanda, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya pazarlarında ulaşırken Togo, Norveç, Gana, Jamaika ve Arjantin pazarlarında 75 katı aşan oranlarda ihracat rekorları kırdıklarını belirtti.

Petrokimya ürünleri başta olmak üzere plastik, boya, kauçuk, temizlik ürünleri, kozmetik, ilaç, gübre, organik ve anorganik kimyasallar, medikal ürünler ile geniş bir alt sektör yelpazesine sahip olan kimya sektörünün, sanayi ve tarımsal üretimin lokomotifi olduğunu kaydeden Çağan, “Kimya sektörü 16 alt sektörüyle birlikte, 27 farklı alt sektörü besleyen ana sektör konumunda. Gelişmiş ülkelerin tümünde kimya sektörünün en önemli sektörler arasında olduğunu görüyoruz. Sektörümüz, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31.9 oranında artışla 33.5 milyar dolarlık ihracata imza attı” dedi.

“Enerji fiyatlarındaki indirimlerin devamını bekliyoruz”

Enerji maliyetlerindeki artışın önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Saadettin Çağan, “Kolay ulaşılabilir, uygun maliyetli finansman ve nakit akışının sağlanması ve öngörülebilir bir ortamın oluşturulması rekabet gücümüzü artıracaktır” şeklinde konuştu. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enerji maliyetlerindeki artışlar, emtia fiyatlarındaki keskin hareketler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkilerinin devam ettiği süreçte küresel ekonomideki değişimlerin kimya sektörünü doğrudan etkilediğini ifade eden Başkan Saadettin Çağan, yeni yıla girerken sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 oranında, yine sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13.10 ila yüzde 25.11 arasındaki indirim kararının ihracatçı firmaların moral ve motivasyonunu artırdığını, bu indirimlerin devamını beklediklerini dile getirdi.

“Lider pazarlarımız; Hollanda, Güney Afrika ve İspanya”

AKMİB’in 2022 yılı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Saadettin Çağan, bölge ihracatının yüzde 82’sinin üç ürün grubunda kümelendiğini bildirdi. 2022 yılında 9 milyon 918 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren AKMİB’in ihracatını mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar sırtladığını belirtti. Mineral yakıtlar ve mineral yağlarda yüzde 49 artışla 4.22 milyar dolar, plastikler ve mamullerinde yüzde 51 artışla 904.7 milyon dolar, anorganik kimyasallarda yüzde 46 artışla 407.2 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştıklarını ifade etti.

2022 yılında en fazla ihracat yaptıkları ülkeleri değerlendirdiklerinde lider pazarlarının Hollanda, Güney Afrika ve İspanya olduğunu söyleyen Çağan, birinci sıradaki Hollanda’ya yüzde 50 artışla 1.12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı.

Saadettin Çağan, Hollanda’yı yüzde 420 artış ve 1.02 milyar dolar değer ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ikinci sırada, yüzde 94 artış ve 411.4 milyon dolar değer ile İspanya’nın üçüncü sırada takip ettiğini dile getirdi. İhracat hacminde en yüksek oranları elde ettikleri ülkeleri incelediklerinde Togo, Norveç, Gana, Jamaika ve Arjantin’in öne çıktığını söyledi. Togo’ya yüzde 7 bin 581 artışla 59.8 milyon dolarlık, Norveç’e yüzde bin 441 artışla 16.8 milyon dolarlık, Gana’ya yüzde bin 56 artışla 25.1 milyon dolarlık, Jamaika’ya yüzde 850 artışla 15.6 milyon dolarlık, Arjantin’e yüzde 588.7 artışla 67.4 milyon dolarlık ihracat yaptıklarından söz etti.

Singapur’da yüzde 230 artışla 210.1 milyon dolarlık, Venezuela’da yüzde 401 artışla 9.1 milyon dolarlık ihracat değerlerine ulaştıklarını anlatan Çağan, önemli ihracat artışı sağladıkları diğer ülkelerin ise Fransa, Fas, İsveç, Gana ve Norveç olduğunu ifade etti.

MERSİN