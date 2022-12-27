Alanya'da tropikal meyve atemoyanın üretimi de yaygınlaşacak

Muz ile başlayan tropikal meyve yetiştiriciliğinde avokado, ejder meyvesi, passiflora, mango gibi ekonomik değeri yüksek tropik meyvelere atemoya da eklendi. İlçede yetiştirilen 42 tropik meyve arasında yer alan atemoya, yeni ürünü denemek isteyen üreticileri, ekonomik değeri ve lezzetiyle kendine çekiyor. Alanya Ziraat Odası'nın tropikal ürün yetiştirdiği bahçesinde adaptasyon çalışmaları tamamlanan menşei Kuzey Amerika olan atemoyanın, fidan üretimi de ilçede devam ediyor. Oda Başkanı Tahir Göktepe, atemoyanın adaptasyonunu sağladıklarını söyledi. Bu bitkinin ilçede üretiminin mümkün olduğunu aktaran Göktepe, “Dünyada tüketicinin severek, isteyerek ve tadından keyif alarak yiyeceği 2 veya 3'üncü ürün olarak sayabiliriz. Yetiştirilmesi de çok kolay. 60-70 metre rakımlarda ve açık alanda da yetiştiriciliği yapılabiliyor” dedi.

50 dekar alanda üretimi yapılıyor

Üreticilere destek olmak için fidan üretimi yaptıklarını dile getiren Tahir Göktepe, şu an ilçede 50 dekar alanda atemoya üretiminin yapıldığının bilgisini verdi. Bu ürünü yetiştirenlerin verimden memnun olduğunu ifade eden Göktepe, “Şu anda kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Çok fazla su isteği yok. Geçirgen topraklarda iyi yetişiyor. Tat ve aroma müthiş. Türk damak tadına uygun ve vitamin mineral açısından zengin. Bunu yetiştirmek isteyen üreticilerimize fidan temininde ve teknik destek vermeye hazırız” diye konuştu.

Ürünün Avrupa'ya pazarlanması konusunda da sıkıntı yaşanmayacağının altını çizdi. Göktepe, bahçeye dikim mesafesinin avokadoyla aynı olduğunu belirterek, avokadoya göre su isteği az olan bu bitkinin, keçiboynuzu ile kıyasladığında ise daha çok su istediğini belirtti. Diğer girdi maliyetleriyle kıyasladığında da avokadodan yarı yarıya az olduğunu, üstelik avokadonun tanesi 15 lirayken bu ürünün kilosunun üreticiden 200 liraya çıktığına dikkat çekti.