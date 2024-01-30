Altay: 2023’te büyük projeler gerçekleştirdik

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşan Altay, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu dönemde Konya’mızı ülkemizin en önemli itici gücü haline getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi ‘Konya; varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olmaya devam ediyor’ 2024 yılında da hemşehrilerimizle birlikte tüm kazanımlarımızın üzerine yenilerini ekleyerek en güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2023’te 1 ay içerisinde 5 milyar 326 milyon TL yatırım yapıldı

Geçtiğimiz yılın sadece Nisan ve Mayıs ayı arasında, aralarında KONYARAY Banliyö Hattı’nın da yer aldığı Konya’ya kazandırdıkları projelerin maliyetinin 3 milyar 862 milyon lira olduğunu kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız 2 Mayıs’taki Konya mitinginde; Konya’da Karapınar Güneş Enerji Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamid Han Caddesi ile birlikte toplam yatırım bedeli 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eser, hizmet ve projenin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Ayrıca miting sırasında Cumhurbaşkanımız tarafından Büyükşehir Belediyemize ait 1 milyar 464 milyon lira tutarındaki yatırım ve hizmetin daha açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan, büyükşehir belediyemize ait yatırımları da eklediğimizde; Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bir ay içerisinde toplamda 5 milyar 326 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırmış olduk.”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’da yaptıkları çalışmaları detaylı şekilde anlatan Altay, devamında 31 ilçede tamamlanan ve devam eden yol ve altyapı çalışmalarından Büyük Larende Dönüşümüne, ilçelere kazandırılan atık su artırma tesislerinden 230 yeni otobüse, Sille Cephaneliğinin taşınmasından Konya Yeni Sanayi Sitesi’ne, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nden KONYARAY Banliyö Hattı’na, Cephanelik Kentsel Dönüşümünden Ağır Bakım Kentsel Dönüşümüne, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’ndan tarıma, spordan eğitime, sosyal ve kültür faaliyetlerine kadar birçok alanda hayata geçirdikleri yatırımları ve hizmetleri paylaştı.