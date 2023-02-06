Amasra artık Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı

Koyları, az dalgalı denizi ve tabiatla bütünleşen güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken ilçede, "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan inşaatta beton blokları denize indirme işlemleri tamamlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Amasra’ya artık Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı diyebiliriz. Yerli yabancı gemiler artık burayı daha sık kullanacaklar. Soçi'den kruvaziyer seferleri başladı, Soçi'den gelen yolcu gemisi şu ana kadar 12 sefer yaptı. Amasra'daki turizmin nasıl canlandığını hep birlikte görüyoruz” dedi.

800 metre uzunluğa ve 150 metre genişliğe sahip mendirek inşaatında derinliği yer yer 30 metreyi bulan denize sanayi dalgıçlarının desteğiyle indirilen bloklarla dalgaların taşması engellenerek yolcu limanının daha korunaklı hale gelmesi sağlandı.

Uluslararası Giriş Çıkışlar Daimi Açık Deniz Hudut Kapısı ilan edilerek kruvaziyer gemileri ağırlamaya başlayan yolcu iskelesi ve yat limanının ardından turizme yönelik çalışma yapılan mendirekte ziyaretçilerin gezebileceği alan oluşturuldu.