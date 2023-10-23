Amazon Türkiye, Hataylı çocukları geleceğe hazırlıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Şubat ayında meydana gelen depremlerde Türkiye yaralarını sarmaya devam ederken, Amazon Türkiye de depremin ilk anından itibaren bölgeye verdiği desteklerini yeni projelerle sürdürüyor.

Depremin yaşandığı dönemde yardım çalışmalarını tüm imkanlarıyla destekleyen Amazon Türkiye ile Hayalime Ortak Ol Topluluğu tarafından, Hatay’da faaliyet gösteren Sivil Alan Hareket Ağı iş birliği ile Hatay’ın Antakya ilçesinde “Gülümseten Hayaller Topluluk Evi” açıldı. Topluluk evinde başta çocuklar ve gençler olmak üzere bölge halkının yaşamına katkı sağlayacak bir dizi STEM eğitimi, terapi ve psikososyal destek seansı verilecek. Projesinin ilk yılında yaklaşık bin 500 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

“Hayalimi Kodluyorum” eğitimleri çocuklarla buluşuyor

Amazon Türkiye ve Hayalime Ortak Ol Topluluğu iş birliği ile ilk olarak bu yıl nisan ayında Ege Bölgesi’nde başlayan ve 10 köy okulu öğretmeni ve farklı okullarda okuyan 2, 3 ve 4. sınıflardan 150 çocuğa ulaşmıştı.

Bu kez STEM becerileri kazanmaları için gerekli eğitim araçlarının ve kodlama eğitimlerinin sunulduğu “Hayalimi Kodluyorum” eğitimleri, “Gülümseten Hayaller” projesi ile Hatay’a da taşınıyor.

Amazon Türkiye’den gönüllü çalışanlar ve Hayalime Ortak Ol Topluluğu gönüllüleri tarafından yüz yüze verilecek eğitimlerle bölgedeki öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri kazanmaları ve akademik başarılarının desteklenmesi amaçlanıyor. Öte yandan, Topluluk Evi tamamı Hatay’daki yerel üreticiler tarafından üretilen, modüler ahşap bir yapıdan oluşuyor.

“Desteklerin daha uzun soluklu olmasını istiyoruz”

Gülümseten Hayaller Merkezi’nin açılışında konuşan Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott Amazon olarak ilk gününden itibaren tüm imkanlarıyla desteklediklerini ve desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Felaketin ilk günlerinde sahada çalışan kurum ve STK’lara yaptıkları maddi ve ayni bağışlarla desteklerken Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ne de katılarak müşterilerinin ihtiyaç sahiplerine ve STK’lara bağış yapmalarını kolaylaştıracak imkanlar sunduklarını bildiren Marriott, “Küresel ağımızdan faydalanarak dünyanın dört bir yanındaki 16 Amazon mağazasında bağış kampanyaları düzenledik.

Uzman Amazon çalışanları ile sahada afet lojistik yönetimine de destek olduk. Bugün ise desteklerimizin çok daha uzun soluklu olması için Gülümseten Hayaller Topluluk Evi’ni açıyoruz. Toplumun faydasına olacak her çalışma, proje ve iş birliğinde üzerimize düşeni yapmaya daima hazırız” dedi.

İlk yılda 600 çocuğa kodlama eğitimi verilecek

Topluluk Evi’nde eğitimleri çocuklar için 6-8 haftalık programlar halinde ve ilk aşamada 10 ay boyunca tekrarlayacaklarını ifade eden Marriott, “İlk bir yıl için hedefimiz kodlama eğitimleri ile 600’den fazla çocuğa ulaşmak. Merkezimizde farklı alanda atölye çalışmaları ile faydalanacak kişi sayısının ilk yılda bin 500’ü aşacağını öngörüyoruz. Topluluk Evi’nin ilk yılını tamamlamasının ardından deprem bölgesi ihtiyaçlarını sivil toplum kuruluşları ve yerel kurumlarla bir araya gelerek yeniden değerlendireceğiz” diye konuştu.

‘’Kalıcı bir etki yaratmak için çalışacağız’’

Projenin Hatay’daki çocukların ve gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için atılan önemli bir adım olduğunun altını çizen Hayalime Ortak Ol Topluluğu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Atalar, “Afetten etkilenen çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarını daha parlak yarınlara taşımak için Hatay’ın Antakya ilçesinde, büyük bir heyecanla ‘Gülümseten Hayaller’ projemizi başlatıyoruz.

Burada çocuklar ve gençler, ‘Hayalimi Kodluyorum’ ile kodlama öğrenirken aynı zamanda içlerindeki ressamı, müzisyeni, dansçıyı, yazılımcıyı ve lideri keşfedecekler. ‘Gülümseten Hayaller’ ile sürdürülebilir ve kalıcı bir etki yaratmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.