Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek Cittaslow Türkiye Koordinatörü seçildi

Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yapan Böcek, işbirliği ve ağ oluşturma girişimlerinin belediyelerin kalkınması için önemli olduğuna dikkat çekti:

"Antalya'mıza katkı sağlayan tüm fırsatlardan yararlanmak için uluslararası ilişkiler politikasını en iyi şekilde sürdürüyoruz. O nedenle dünyanın en güçlü belediye ağlarından biri olan, kentlerin çevresel, kültürel ve toplumsal değerlerinin korunmasına katkı sağlayan Cittaslow hareketine de büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

Yerel kimliklerimizi koruyarak yaşam kalitemizi artıracağız

Cittaslow hareketinin, şehirlerin daha sürdürülebilir, yaşanabilir ve insan odaklı olması için önemli bir adım olduğunu belirten Böcek, şunları kaydetti: "Bu hareketin bir parçası olarak, yerel kimliklerimizi koruyarak yaşam kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'den Cittaslow'a üye ilçelerimizin katılımıyla bu hedeflere daha güçlü bir şekilde ilerlediğimize inanıyorum. Antalya'mız ve ülkemiz için üzerimize düşen sorumluluklardan kaçınmayacağız. Bundan sonrası için de menfaatimize olacak her girişimi üstlenmeye hazırız. Bu süreçte, hepimizin ortak stratejiler geliştirerek hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."

Uluslararası katılım

Toplantıda, Cittaslow Uluslararası Ağı Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, ağ içindeki güncel gelişmeler ve üyelik süreçlerine ilişkin sunum yaptı. Genel kurula ayrıca, Uluslararası Cittaslow Başkan Yardımcısı Jacek Kostka, Cittaslow Avrupa Birliği Ofisi Koordinatörü Joanna Wrzosek-Dziemidowicz, Türkiye'deki sakin şehirlerin belediye başkanları, aday ilçelerin belediye başkanları ve akademisyenler de katıldı.