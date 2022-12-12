AOSB, çevrenin korunmasına büyük önem veriyor

Üretim, ihracat ve istihdamla ülke ve Adana ekonomisine katma değer sağlayan, yatırımların yanı sıra yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalara hız kesmeden devam eden Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümlerinin AOSB'den kaynaklanmadığını açıkladı. AOSB'den yapılan açıklamada, son günlerde Ceyhan Nehri’nde yaşanan ve balık ölümlerine yol açan kirliliğin Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nden kaynaklandığının iddia edildiği belirtildi. Kirliliğin ve balık ölümlerinin AOSB tesislerinden kaynaklanmadığı gibi, konuyu ilgili mercilere ihbar eden AOSB Bölge Müdürlüğü olduğu ifade edilen açıklamada, “OSB’nin Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olmakla birlikte Atık Su Arıtma Tesislerinin de gerek donanımı, gerekse teknolojisi ve kapasitesiyle Türkiye’nin en iyileri arasında olduğunun altı çizildi. Arıtma işlemlerinde literatüre uygun kriterleri ve çevreye duyarlılığı ile örnek bir tesise sahip olduklarını ifade eden AOSB yetkilileri, “Bölgemizde 488 parselde üretim yapan 386 firmaya hizmet veren Atıksu Arıtma Tesisimizde gelen kirli su, arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilirken, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-19 standartları harfiyen uyuluyor. Ayrıca, tesisimiz yönetmelik hükümlerine uygun olarak Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAIS) ile 365 gün 24 saat online olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca denetleniyor” dedi.

Tüm sürdürülebilir üretim imkânları sunuluyor

AOSB katılımcılarına tüm sürdürülebilir üretim imkânları sunarken, kırmızı çizgilerinin de çevrenin korunması olduğunu ifade ettiği açıklamada, çeşitli projelerin hayata geçirildiği, yeşil alanların ağaçlandırıldığı, her yıl tüm tesislerinden periyodik aralıklarla atıksu numuneleri alınarak, kirlilik oranlarını kayıt altında tutup, bir önceki yıla oranla azalan sanayi kuruluşlarının ödüllendirildiğine yer verildi. Bunun yanı sıra “Verimlilik ve Sürdürülebilirlik” yarışmaları ile “Ar-Ge ve İnovasyon” yarışmaları da düzenlenerek, katılımcılarına farkındalık oluşturduklarını dile getiren yetkililer, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek, atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesine sahip olan AOSB’nin, Sıfır Atık Belgesine sahip olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, bugüne kadar 21 bin 169,438 ton atığı değerlendirip, geri kazanımını sağladıklarını kaydetti.

ADANA