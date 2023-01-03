AOSB, konteyner limanı ile cazibesini artıracak

Türkiye’nin sanayileşen ilk kentleri arasında yer alan ve buna bağlı olarak güçlü bir sanayi kültürüne sahip olan Adana’nın ekonomik kalkınmasını sağlayan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), 50 yıllık başarılı geçmişi ile yeni hedeflere koşuyor.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, 29 Mart 1973 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile bin 120 hektar alanda kurulan, ilk müteşebbis heyeti 21 Nisan 1977 tarihinde oluşturulan, istimlak çalışmalarına 1978’de, alt yapı inşaatına 1984’te, arsa satışlarına 1990’da başlanan ve ilk bacaları 1992’de tüten bölgenin, geçen 50 yıllık süreçte Türkiye’nin sayılı OSB’leri arasında yer almayı başardığını söyledi. Akpınar, yüzde 100 doluluk oranına sahip olan AOSB’nin 32’si yabancı sermayeli toplam 386 firma ve hepsinden önemlisi ülkesini seven ve bu sevgiyle üreten sanayicileriyle büyümeye devam ettiğini belirtti.

Bölgenin cazibesi artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı’nın Yumurtalık ilçesinde yapılacağını açıklamasının, genişleme alanlarındaki yeni sanayi parsellerini gösterilen yoğun talep nedeniyle kura ile tahsis eden AOSB’nin cazibesini daha da artırdığını vurgulayan Akpınar, “Yumurtalık bölgesinde böyle bir liman hayata geçirilecekse, doğal olarak bu bölgede bir sanayi aksı oluşması beklenir. Aynı bölge içinde Ceyhan Endüstri Bölgesi, Ceyhan OSB, Kimya OSB ve Adana OSB olduğu dikkate alındığında, önümüzdeki süreçte Türkiye’de gelişebilecek nadide yerlerden biri olduğunu ifade edebilirim” dedi.

Akpınar, Çukurova’nın bir sıçrama noktasının eşiğinde olduğunun altını çizerek, “Hem limanı kullanacaksınız, hem sanayi için gerekli alt yapı bulunacak. Ayrıca Türkiye’de bu liman bağlantısını sağlayabilecek çok fazla alternatifin olmadığını da görüyoruz. Gebze-Kocaeli hattında, İzmir hattında ekonominin yoğunlaşması ve yer olmaması nedeniyle, alternatifsiz olarak buranın gelişme ihtimali kaçınılmaz. Liman ve diğer yatırımlar gerçekleşirse, Çukurova çok hızlı bir şekilde güçlenecektir. Bu bölge 10 yıl sonra dünyada çok daha fazla dikkat çekecek bir bölge olacak” diye konuştu.

Yeşil Mutabakat’a hazırlık

Yeşil Mutabakat’a hazırlık kapsamında yapılan çalışmalara da dikkat çeken Akpınar, şunları söyledi: “AOSB yönetimi olarak, katılımcılarımızın kriterlere uyumuna öncülük etmek amacıyla 2021 yılında Yeşil Mutabakat’ın ilk adımlarını attık. Bu kapsamda 2021 yılı içinde geniş kapsamlı iki çalıştay düzenledik. Ayrıca aksiyon planları yaparak, firmalarımız için uygun projeler geliştirmeye devam ediyoruz.”

“Endüstriyel simbiyoz için çalışmalara başladık”

Çevrenin ve doğal kaynakların tahribinin günlük yaşayışı etkilemesiyle yeni üretim modelleri arayışına giren insanoğlunun ortaya çıkardığı bir sürdürülebilir üretim modeli olan ‘Endüstriyel Simbiyoz’u da önemsediklerini belirten AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Proje Destek Ofisi aracılığı ile Kümelenme çalışmalarına başlandığını anımsattı. Akpınar, “İş birliklerine açık Adana genelinde 19 firma ile Medikal Kümelenme, 40 firma ile de Elektromekanik Kümelenme oluşturuldu. Orta vadede bu şekilde 10 küme oluşturulması ve firmalar arası iş birliklerinin artırılması planlanıyor” dedi.