ATB, 33 milyar TL’lik yıl sonu işlem hacmi ile 2023 hedefinin de üzerine çıktı

Geçtiğimiz yıl çok iyi bir performans gösteren Adana Ticaret Borsası’nın (ATB) Aralık Ayı Olağan Meclis toplantısında yıllık değerlendirmede bulunan ATB Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin desteği, çalışanların gayreti ile bundan sonra da Adana’ya yakışan hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Adana Ticaret Borsası olarak gerçekleştirdikleri projeler ve çalışmalarla çok iyi bir noktada olduklarını vurgulayan Bilgiç, “ATB, şu anda Türkiye’deki örnek borsalar arasında ilk sırada” diye konuştu.

“ATB, her yönüyle gelişmeve büyümesini sürdürüyor”

2018 yılında 6 milyar TL olan işlem hacmini 2023 yılında 25 milyar TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşlem hacminde 25 milyar TL olan 2023 yılı hedefimizi 2022 yılında aşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl sonu hesaplarımızda işlem hacmimiz 33 milyar liraya ulaştı. Adana’nın tarımsal hasılası 10 milyar TL’yi bulmuyor.

Bunun üç katından fazla işlem hacmi olan bir ticaret borsasıyız. ATB, her yönüyle gelişme ve büyümesini sürdürüyor. 2023 yılı, hem borsamız, hem ülkemiz için önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlarken, aynı zamanda ATB’mizin 110’uncu yaşını kutlayacağız. ATB olarak bir kez daha atağa geçerek Marmara Bölgesi’ne alternatif olacağız. Çünkü bölge insanımız daha fazlasını hak ediyor.”