Avrupa'nın altyapı devleri Türkiye'ye gelecek

Başarılı yapım sürecinin ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun işletmesini üstlenen ICA, özel otoyol işletmeciliği alanında sektörüne öncülük ettiği faaliyetleri ile Türkiye’yi dünyada başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Avrupa Ücretli Yol ve Altyapı Operatörleri Birliği’ne (ASECAP) Türkiye’den tam üye olarak kabul edilen ilk ve tek işletmeci olan ICA, ASECAP’ın her yıl düzenlediği ASECAP Days zirvesinin gelecek yıl Türkiye’de düzenleneceğini bir basın toplantısı ile duyurdu. Toplantıda ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi ve ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar açıklamalarda bulundu.

2023’ün Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek olan ASECAP DAYS 2023 etkinliğine 22 Avrupa ülkesinden toplam 128 ASECAP üyesi şirketin katılması bekleniyor.

"Karbonsuzlaşma hedefi için altyapının hazır olması gerekli"

Avrupa Birliği’nin 2050 yılı için ortaya koyduğu ‘sıfır karbon’ hedefini, Paris İklim Anlaşması’nı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni hatırlatan ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi, “ASECAP Genel Kurulu, ICA’nın ASECAP Days 2023 etkinliğine İstanbul’da ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşıladı” diyerek, “COVID-19 pandemisi ve ardından gelen Ukrayna’nın işgaline rağmen dünya, ortaya konulan karbonsuzlaşma hedefinden vazgeçmeyeceğini gösterdi. Avrupa Birliği ülkeleri, birliğin ortaya koyduğu 2050 hedeflerini gerçekleştirmek için alternatif yakıt sistemlerinden, yeni regülasyonlara, değişimin gerektiği tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır karbon hedefinin bir diğer önemli başlığını ise ‘ulaşım’ oluşturuyor. Alternatif yakıt teknolojilerinden ve yeni toplu taşıma uygulamalarından bahsediyoruz. Tüm bu çözümlerin gerçekleştirilebilmesi için ise altyapı projelerimizin ‘gelecek araçlara ve çözümlere’ uygun olması gerekiyor. ASECAP burada, karbonsuzlaşma hedefi için köprü, tünel ve otoyol işletmecilerinin neler yapması gerektiğini belirliyor, başarılı örnekleri paylaşarak bilginin yayılmasını sağlıyor ve karşılaşılacak sorunlar üzerine tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yürüterek bugünden geleceği tasarlamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetin 100. yaşında ulaşımın geleceği Türkiye'de konuşulacak"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar konuşmasında, “ASECAP Avrupa’daki özel otoyol işletmecilerini buluşturan çok önemli ve değerli bir uluslararası platform niteliği taşıyor. Biz de ICA olarak hem ülkemizi hem de sektörümüzü ASECAP bünyesinde en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bu amaçla özel otoyol işletmecileri arasında ‘sürdürülebilirlik raporu’ yayınlanan ilk şirket olduk.

Düzenli aralıklarla yayınladığımız sürdürülebilirlik raporlarımızın yanı sıra, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile geliştirdiğimiz ve İstanbul Boğazı’nı gemi kaynaklı kirlilikten koruyan, İstanbul Boğazı Deniz Kirliliği Tespit projemiz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun düzenlediği ‘Ortak Yarınlar’ Ödülleri’nde ‘Yeşil Dönüşüm’ kategorisinde birinci oldu. Ayrıca İTÜ ile sürdürülebilirlik alanında yeni projeler geliştirmek için iş birliği anlaşması imzaladık. Altyapı işletmecileri için önem arz eden sürdürülebilirlik konusundaki adımlarımız, ASECAP DAYS 2023’ün Türkiye’de düzenlenmesi için gerekli altyapıyı oluşturuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Avrupalı sektör temsilcileri İstanbul’da buluşacak ve özel otoyol işletmeciliği sektörünün geleceği ülkemizde konuşulacak” şeklinde konuştu.

Avrupa özel otoyol işletmecilerini bir araya getiren ASECAP Days, otoyol işletmeciliği alanında en üstün güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik hedefleriyle geliştirilen otoyol ulaşım teknolojilerinin ve trendlerinin masaya yatırıldığı en önemli etkinlik niteliğinde.