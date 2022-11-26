Bahadır Aktan, paranın dijitalleşme yolculuğunu anlattı

Fintech sektörünün önemli aktörlerinden Param’ın Group CTO’su Bahadır Aktan, Bilişim Zirvesi 2022'de Lidyalılar’dan günümüze uzanan paranın dijitalleşme yolculuğunu anlattı. “Dünya’yı Teknoloji Kurtaracak” teması ile Zeytinburnu Fişekhane’de gerçekleştirilen etkinlikte Dijital İş Süreçleri, Robotik Süreç Otomasyonu, Yapay Zekâ, IoT, Büyük Veri, Analitik Teknolojiler, Bulut Çözümleri ve Dijital Dönüşüm başlıklı konular konuşuldu.

“Artık paranın dijitalleşme dönemindeyiz”

Bilişim Zirvesi 2022’nin önemli konuşmacılarından olan Param Group CTO’su Bahadır Aktan, paranın Lidyalılar’dan bu yana geçirdiği dönüşüme değindi. Son gelinen noktada paranın dijitalleşme yolculuğunda Param’ın bu yönde geliştirdiği çözümlerden bahsetti. Param, Kredim, Finrota, Param UK ve ParamTech olmak üzere beş farklı marka ile bireysel ve kurumsal kullanıcılara geliştirilen çözümlere değinerek, tüm finansal deneyimi değiştirdiklerini ve kullanıcı sayılarının günden güne arttığına dikkat çekti.

Aktan, “Param ile ‘Paradan Fazlası’ diyerek paranın tüm seyrini dijital dünyada yeniden şekillendiriyoruz. Para yükleme, transfer ve çekme işlemlerinin yanı sıra para harcarken, para kazanmayı sağlıyoruz. Param ile alışveriş yaparken para kazandırıyoruz. E-ticarette en üst seviyede operasyonel mükemmelliyette ödeme işlemlerini en uygun oranlarla sağlıyoruz. Kredim ile kredili alışveriş deneyimine yeni bir boyut getiriyoruz. Kredim Mobil ile şimdi alıp, sonra ödeme imkânı sağlıyoruz. Kredi kartı ya da kredi imkanı olmayan kişilerin alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Finrota ile ‘Finansal Teknolojide Rota’ diyerek kurumların tahsilat, banka hesap yönetimi, toplu para transferleri gibi karmaşık iş süreçlerine çözümler getiriyoruz. Param UK ile İngiltere ve Türkiye arasında para transferlerini anında gerçekleştirme imkânı sağlıyoruz. Avrupa da yakında geliyor. ParamTech ise tüm bu teknolojileri herkesin kullanımına açıyor. Paranın dijitalleşmesini destekliyoruz ve sadece kendimize değil tüm finansal teknoloji şirketlerine teknoloji sağlıyoruz. Bu dönüşümü birlikte yapmaya çalışıyoruz. Paranın dijitalleşmesi ve finansal deneyimin değişmesini Türkiye’den dünyaya yayıyoruz. Lidyalılara selam olsun, emanetinizi teknoloji ile bambaşka bir yere taşıyoruz” ifadelerini kullandı.