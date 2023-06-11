Başkent Ankara sağanak yağışa teslim
Ankara'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Sıhhıye semtinde çok sayıda araç sular altında kaldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından kuvvetli ve fırtınalı sağanak yağışın başladığını belirterek, uyarıda bulundu.
Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kent merkezinde yarım saat içerisinde afet düzeyinde (m2'ye 38 kg) kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışı gerçekleşmiştir" dedi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisine giren bazı araçların ise büyük kısmının biriken su altında kaldığı görüldü.
Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde ise bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü.
Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.