Batı Akdeniz’in ihracatı 2.5 milyar doları geçti

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Yönetim Kurulu üyeleriyle Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bölge ihracatının geçen yıla göre yüzde 1 arttığını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle özellikle yaş sebze ve meyve ihracatında duraklamaların yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, “2022 yılında 2 milyar 562 milyon dolarlıklık tutarla, bölgemiz açısından rekor denilebilecek bir ihracat gerçekleştirdik, ancak bizim için yeterli değil. Çünkü bu yıl için 3 milyar dolarlık bir hedefle yola çıkmıştık. İki önemli pazardaki savaş, dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle bu hedefi gerçekleştiremedik ama geçen yıla göre yılı artışla kapattık” dedi. Sektörler bazındaki sıralamada ilk sırada yaş sebze ve meyvenin geldiğini aktaran Çavuşoğlu, yaş sebze ve meyveyi ise maden, ağaç ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve demir, demir dışı ürünlerin takip ettiğini bildirdi. Çavuşoğlu, ürün bazında ise en fazla ağaç, ferrokrom ve domatesin geldiğini kaydetti. Ülkeler sıralamasında ise geçen yıl en fazla ihracatın Rusya’ya yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Almanya, Çin, Hollanda ve ABD’nin de ilk 5’te yer aldığını bildirdi. Geçmiş yıllarda Çin’in hep ilk sırada bulunduğunu anımsattı.

“Mermer konusunda ABD çok önemli”

Blok mermer konusunda Çin’in, önemli ithalatçı bir ülke konumunda olduğunu dile getiren Ümit Mirza Çavuşoğlu, son bir yıldır Çin’in kendi içerisinde inşaatların durma noktasına gelmesinin ihracatı olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. Çin’de kayıplar yaşandığını, bu kayıpları giderebilmek için farklı ülkelere yöneldiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Hindistan’ın ön plana çıktığını, Uzak Doğu ülkelerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Güney Afrika’dan olumlu neticeler aldıklarını belirten Çavuşoğlu, “Mermer konusunda ABD çok önemli, ABD’yi eyaletlere bölüp çalışmalar hedefliyoruz” diye konuştu. Çavuşoğlu, ihraç edilen ürünlerin kilogram değerinde yüzde 20’lik bir artış ancak toplam ihraç edilen kilogram miktarında ise yüzde 16’lık bir düşüş yaşadıklarını aktardı.

“Yeni pazarlarla ihracatı daha da artırmayı hedefliyoruz”

Gelişmiş ülkelerde bir durgunluğun söz konusu olduğunu ifade eden Ümit Mirza Çavuşoğlu, bu durumdan en fazla ihracatçıların etkileneceğini belirtti. Buna karşın birlik olarak bir takım önlemler almaya çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, “Uzak ülkeleri hedefliyoruz. Vietnam’dan Tayland’a, Malezya’dan Japonya’ya ya da Avusturalya’dan Güney Afrika ve Güney Amerika’ya kadar birçok ülkede ticari heyetler düzenlemeyi hedefliyoruz. Aradaki farklar nedeniyle en azından toplam anlamda kayıplar yaşamamak için mücadele vereceğiz” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Avrupa’ya ihracatta Bulgaristan’da ciddi sıkıntılar yaşadıklarını vurguladı. Sınırdaki laboratuvarın Sofya’ya taşındığını ve numunelerin Sofya’ya gidip gelmesinde sorunlar oluştuğunu kaydeden Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ancak Bulgaristan’da Mart’ta yapılacak seçimde güçlü bir hükümet geldiği takdirde sorunun aşılacağına inandıklarını dile getirdi. Bu yıl ise yeni pazarlarla mevcut ihracatı daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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