Batman’da bor katkılı yanmaz izolasyon malzemesi geliştirildi

Üniversitenin laboratuvarında 5 yıldır çalışma yürüten akademisyenler, kurdukları firma aracılığıyla bileşenleri yerli ham maddeden oluşan ve bor maddesi kullanılarak elde edilen izolasyon malzemesi geliştirdi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitelerinin Yükseköğretim Kurulunun Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı’na geçen yıl enerji alanında dâhil edildiğini hatırlatarak, bu alanda sürdürdükleri çalışmaları akademik faaliyetlerin ötesine taşıdıklarını söyledi. Uzun süredir enerji alanında çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Demir, bugün bu çalışmaların meyvelerini görmeye başladıklarını belirtti.

Demir, Batman Üniversitesi olarak ürettikleri bor katkılı izolasyon malzemesinin de bu çalışmaların bir ürünü olduğunu, ısı yalıtımıyla ilgili çalışmanın yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla elde edildiğini kaydetti.

Elde edilen malzemenin ses yalıtımı konusunda da olumlu sonuçlar verdiğine işaret eden Demir, “Bu, binalardaki ısı yalıtımı sorununa kökten çözüm bulacak, ısı kaçaklarını önlemenin ötesinde binalardaki yangın riskini de minimuma indirecek bir çalışma” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oktay da Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, Dr. Öğretim Üyeleri Mehmet Rıda Tür ve Yasin Sönmez, Araştırma Görevlisi Zülal Arca ile başladıkları çalışmalarda bugün itibarıyla ürünün hazır hale geldiğini bildirdi. Elde edilen malzemenin yerli ham madde kullanılarak üretilmesi dolayısıyla daha ucuz olduğunu dile getiren Oktay, “Piyasadaki muadillerine göre yüzde 60 daha ucuz. 1000 dereceye ulaşan sıcaklık ölçümlerinde malzemede herhangi bir deformasyon, yanma ve gaz çıkarma olmadığı, malzemenin ısıyı geçirmediği tespit edilmiş olup, bunun üzerindeki sıcaklıklar için de çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

Bu yalıtım malzemesinin inşaat sektöründe kullanımını amaçladıklarını dile getiren Oktay, ilerleyen aşamada otomotiv ve havacılık sektörüyle ilgili de çalışmalarını tamamlayıp, seri üretime geçmeyi hedeflediklerini belirtti. Oktay, piyasadaki petrol türevli yalıtım malzemelerinin yangına karşı çok büyük risk oluşturduğunu, yanmayan, duman ve zehirli gaz çıkarmayan bir malzeme üretimini hedeflediklerini, bunu da bor kullanarak başardıklarını aktardı. Ürünün Ar-Ge çalışmalarını üniversitenin laboratuvarında yürüttüklerini anlatan Oktay, “Hem ısı hem de ses izolasyonunda çok yüksek hedeflere ulaştık” ifadesini kullandı.

BATMAN