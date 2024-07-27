Bayburt'ta şiddetli sağanak köy yollarına zarar verdi

Şiddetli yağış nedeniyle adı geçen köylerdeki kanalizasyon ve içme suyu altyapısının yanı sıra tarım arazileri zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Sancaktepe Köyü Muhtarı Alpaslan Yolcu, 10 dakika süren dolu yağışının büyük zarar verdiğini söyledi ve "Yağışlar yüzünden köydeki kanal ve köprüler tıkandı. Dolayısıyla köyde tarım arazilerinde su baskınları yaşandı. İl Özel İdaresi'nin iş makinesiyle köprülerin altı boşaltıldı. Köyün içerisinde herhangi bir zarar yok ama kanalizasyon, yol ve menfezlerimiz zarar gördü" dedi.