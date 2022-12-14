Beyoğlu’nda konut fiyatları uçuşa geçti

Gayrimenkul sektöründe hareketlilik sürüyor. Yapay zeka ile gayrimenkul değer tespiti yapan Endeksa.com’un verilerine göre, İstanbul genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %203, kiralarda değer artışı ise %150 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 22 bin 49 TL, ortalama metrekare kira 99 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 645 bin 880 TL, ortalama kira ise 10 bin 887 TL oldu.

Beyoğlu’nda konut satış fiyatları son bir yılda %323 arttı

Öte yandan İstanbul’da kentsel dönüşüm pek çok ilçede devam ediyor, fakat en yoğun kentsel dönüşüm olan ilçeler Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu. Kentsel dönüşüm bölgelerinde değer değişimine bakıldığında satış fiyatlarında en fazla artış Beyoğlu, kirada en fazla artış ise Esenler’de gerçekleşti. Endeksa.com’un verilerine göre, Beyoğlu’nda konut satış fiyatları son bir yılda %323 artış gösterirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 34 bin 756 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 475 bin 600 TL oldu. Esenler’de ise kiralar son bir yılda %252 artış gösterirken, ortalama metrekare kira 86 TL, ortalama kira 8 bin 600 TL oldu.

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Konut fiyatlarındaki değer artışını değerlendirirken konut üretim maliyetini göz önünde bulundurmak gerekiyor. TÜİK’in Eylül ayında açıkladığı verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre inşaat maliyet endeksi %119,83, malzeme endeksi %133,40, işçilik endeksi ise %84,04 arttı. Konut üretim maliyetlerindeki artış yeni konut üretimini yavaşlatıyor. Yavaşlayan konut üretimi ise konut arzını düşürdüğü için birinci el konut satış fiyatlarının yanı sıra, ikinci el konut satış fiyatı ve kiraları artırıyor” şeklinde konuştu.