Bodrum'da tarlalar dron ile ilaçlanıyor

Mumcular Mahallesi'ndeki bir sebze ve meyve tarlasında belediye görevlilerince haritalama sistemiyle tarladaki ürünler havadan kısa sürede ilaçlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, gazetecilere, belediye olarak üreticilere destek olmak amacıyla zirai ilaçlama dronunu bir ay önce hizmete aldıklarını söyledi.

Dron ile üreticilere sıvı ilaç ve gübreleme hizmeti verdiklerini anlatan Yılmaz, "Ücretsiz olarak ilaçlama yapıyoruz. Dron yaklaşık 10 litre sıvı kapasiteli. 10 dakikada yaklaşık 10 dönümlük yeri ilaçlayan ve gübreleyen bir hava aracı. Bu sayede yakıttan, personel maliyetinden tasarruf sağlıyoruz. Aynı zamanda da ürünlerin zarar görmemesini amaçlıyoruz" dedi.

Yılmaz, dronu üreticilerin ihtiyacı dahilinde zeytinlikler, meyve ve mandalina bahçeleri ile tahıl ürünlerinin gübrelenmesi ve ilaçlanmasında kullandıklarını dile getirdi.