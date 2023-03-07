“Bölgeye geri dönüşü sağlamalıyız”

Belma A. ÖZGEN

Deprem bölgesinde barınmayı sağlamak ve iş yerlerini çalışır hale getirmenin öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Gebze Ticaret Odası (GTO)Başkanı Nail Çiler, “Zaten bunu yapmazsak kentten istediğimizi alamayız. Bölgeye geri dönüşü sağlamamız lazım.

Geri dönüş de ekonomi ile olur, huzur ile olur. Orada huzur ve ekonomi ortamı sağlanırsa zaten kimse başka bir yerde kalmaz. TOBB ne diyor, çalışanı orada istihdam edelim, kente değer katsın. Tabii ki buraya gelenler olursa biz de yeteneklerine göre işe alacağız; insanlar yaşam bulduğu yerde kalmak isterler” dedi.

Deprem bölgesi için öncelikle barınmayı sağlayacak, sonrasında ticareti ve üretimi geliştirecek modeller üzerinde çalışılması gerekliliğinin altını çizen Nail Çiler; “Mesela; bir işçi, emekçi kardeşimiz asgari ücret ile geçinemez. Bu noktada destek verilmesi lazım. Örneğin Devlet işverene diyecek ki; bölgede çalıştırdığın kişi için belli bir miktar TL destek vereceğim. Böyle olsa hiç kimse göç etmez” şeklinde konuştu.

Sorun da insan, çözüm de…

‘Dirençli şehirler’ kurulması gerektiğinin altını çizen Nail Çiler, TOBB’un da tüm oda ve borsalardan öneri ve görüş alacağını, kendilerinin de önerilerini aktaracaklarını söyledi. Barınma konusunda yaşanan sıkıntılara ve fahiş kira artışlarına da dikkat çeken Nail Çiler, “Depremin provası yok. Sorun da insan, çözüm de insan. Biz buna karşın depreme dirençli şehirler kurmak zorundayız; dirençli kentler, dirençli eğitim merkezleri kurmalıyız” dedi.