Bolu'da kadın kooperatifçiler Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Demirciler köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan 49 kadın tarafından kurulan Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Kooperatif binası haline getirdikleri okul ve çevresinde düzenleme yapan kadınlar hazırladıkları gözleme, katmerli, peynir, yağ, reçel, pekmez gibi ürünler ve topladıkları meyvelerle misafirlerini ağırladı.

Yerli ve doğal üreticiler olarak Yerli Malı Haftası'nın önemine dikkat çekmek isteyen kooperatif üyesi kadınlar, misafirlerine de yerli ürünlerin önemini anlattı.

Etkinliğe Bolu'dan ve farklı şehirlerden gelenler ise hem ürünlerin tadına bakarak alma imkanı buldu hem de çocuklarıyla etkinlik alanında vakit geçirdi.

Kooperatif başkanı Emine Özdoğan, gazetecilere, köyde yaşayan kadınların el birliğiyle yerli ve doğal ürünler üreterek hem kendilerine hem de köy ekonomisine katkıda bulunduklarını söyledi.

Yerli malların hem ülke ekonomisi hem de gelecek nesiller için çok değerli olduğunu vurgulayan Özdoğan, "Biz de yerli üretici olarak bu haftada bir farkındalık oluşturmak istedik. Bütün kooperatif ortaklarımızla kendi ürettiğimiz ürünlerimizle taş fırında yaptığımız katmerlerimizle hem misafirlerimizi ağırlıyoruz hem de bu konunun önemine dikkat etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.