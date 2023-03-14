BTSO, yeni lojistik depolama alanları için talep toplayacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) genişletilmiş sektörel analiz toplantıları ile firmaları bir araya getirerek sektörlerin nabzını tutmayı sürdürüyor. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 44’üncü Meslek Komitesi’nin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Lojistik Konseyi Başkanı Ersan Keleş, BTSO meclis ve komite üyelerinin yer aldığı toplantıya 200’ü aşkın sektör temsilcisi katıldı.

Deprem sonrası yaşanan zorlu süreçte lojistik sektörünün öneminin bir kez daha anlaşıldığını ve Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasında sektörün hayati bir rol üstlendiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, lojistik sektörünün sorunlarının çözümü adına da önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sektörün en önemli gündem maddesinin depolama alanları konusu olduğunu söyleyen Koçaslan, “Şehir içindeki plansız sanayi tesislerinin şehir dışına taşınmasını amaçlayan depolama ve lojistik alanların kurulması için de talep toplamaya başlıyoruz.

Sektör temsilcilerimizin de destekleriyle projemizi en kısa sürede hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı. BTSO Lojistik Konseyi Başkanı Ersan Keleş, deprem felaketinde sektörün öneminin acı bir şekilde tecrübe edildiğini söyledi.

Deprem haberini alır almaz BTSO olarak Bursa Valiliği ve AFAD koordinasyonunda ‘Kriz Masası’ oluşturduklarını söyleyen Keleş, “Arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde kullanılacak ekipman ve iş makineleri dahil olmak üzere Bursa iş dünyasının ve halkımızın deprem bölgesine göndermek istediği ayni yardımların toplanması ve bölgeye sevkinin sorumluluğunu üstlendik.

Yardımların kontrol ve tasnif edilmesi sonrasında AFAD koordinasyonunda bölgelerden gelen taleplere göre malzemelerin doğru araçlarla efektif bir şekilde sevk edilmesi için çok çalıştık. Afet lojistiği anlamında çok önemli bir tecrübe edindik.

Lojistik sektörünün temsilcileri olarak uzun vadede neler yapılması gerektiği konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Sektörün ‘lojistik merkez ve depolama alanları’ noktasında önemli bir ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini dile getiren BTSO Lojistik Konseyi Başkanı Ersan Keleş, “Lojistik merkezde yer almak isteyen firmalar için başvuru süreçlerini kısa süre içerisinde web sitemizde duyuracağız. Sektörün swot analizini çıkaracağız. Üye bilgi güncellemeleri bu açıdan çok önemli.

Lojistik merkezimiz hayata geçtiğinde antrepolar, soğuk hava ve lojistik depoları, akaryakıt istasyonları, otopark alanları, konteyner stok sahaları, ticari ofisler, ticari alanlar, konaklama ve sosyal donatı alanlarını aynı çatı altında toplayabiliriz. Lojistik merkez Bursa’nın ulaşılabilir ve ulaştırılabilir olması adına da önemli. Eğer proje hayata geçerse, şehrin trafik yükünü de azaltacaktır. Bu noktada odamızın öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya sektör temsilcilerimizin desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.