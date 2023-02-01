Bursa 20’nci Kitap Fuarı 11 Şubat’ta kapılarını açacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi›ndeki fuar, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesinin destekleriyle 11-19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, yazar, şair ve bilim insanlarıyla panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve imza günleri yapılacak. Girişin ücretsiz olduğu fuar, 11-18 Şubat’ta saat 10.00-19.30, kapanış günü olan 29 Şubat’ta saat 10.00-19.00’da ziyarete açık olacak. TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın düzenlendiği ilk yıldan bu yana Bursa ve çevre kentlerden 4 milyona yakın okuyucuyu ağırladıklarını belirtti.

Fuarın ilgiyle beklendiğini ve takip edildiğini kaydeden Ersözlü, “Bursa Kitap Fuarı, öğrenci, genç, yetişkin, emekli her yaştan okurun ilgi gösterdiği, her zaman çok kalabalık söyleşi ve imzaların coşkulu geçtiği bir fuar. Bu yıl 20’nci yıla özel bu coşkunun katlanmasını bekliyoruz. 9 gün boyunca birbirinden değerli yazar, çizer, kültür insanı ziyaretçilerimizle buluşacak, etkinlikler, söyleşiler, imza günleri yapılacak. Tüm kitapseverleri coşkumuzu paylaşmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı