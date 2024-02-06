Bursa Büyükşehir Belediyesi deprem mesaisine devam ediyor

Depremin ilk haftası İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde görevlendirilen ve ayak basmadık köy ve mezra bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, ikinci haftadan itibaren de Hatay’da büyük bir seferberlik başlattı.

Arama kurtarmada itfaiye, altyapıda BUSKİ, sıcak yemek ve erzak dağıtımında BURFAŞ, ekmek temininde BESAŞ, su temininde Jeotermal A.Ş, meyve sebze temininde Tarım Peyzaj A.Ş başta olmak üzere Büyükşehir’in bütün birim ve iştirakleri seferber edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 2500 personeli dönüşümlü olarak afet bölgesinde görev alırken, 700’e yakın araçla afet bölgesinde çalışma yapıldı. Hatay’da yardımların dağıtımı, konteyner kent, çadır kent ve seyyar tuvaletlerin-duşların kurulumu için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, 7 Şubat’tan itibaren kurulan aşevlerinde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin öğün sıcak yemek dağıttı.

Altyapının iyileştirilmesi noktasında toplam 8 bin 500 metre içme suyu imalatı gerçekleştirilirken, 3 ayrı bölgede 110 dönüm alana kurulan 2000 konteynerden oluşan geçici yaşam alanlarında halen 10 bin kişi misafir ediliyor.

Tüm hizmetlerimiz Hatay’da

Asrın felaketinin ardından geçen 100 günü değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk günkü performansla çalışmalarının aynen devam ettiğini vurguladı.

Büyükşehir ekiplerinin halen bölgede olduğunu ve hayat tamamen normale dönene kadar da çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydeden Başkan Aktaş, “Evde hasta bakımından, sinekle mücadeleye kadar Bursa’da ne hizmet veriyorsak, aynısını Hatay’da da yapıyoruz.

Antakya’da kurduğumuz 2 adet koordinasyon merkezi ile kente gelen yardım malzemelerini, Antakya, Samandağ, Defne gibi zarar görmüş bütün ilçelerdeki 132 mahalle ve köye ulaştırıyoruz” dedi. Depremin ardından Bursa’ya gelen afetzedeleri de bir an olsun yalnız bırakmadıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Depremzedelerin, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Bursa’ya geliş ve gidişlerinde BBBUS ile ücretsiz ulaşımlarını sağladık.

Yine deprem bölgelerinden Bursa’ya gelen afetzedeleri yalnız bırakmadık ve açtığımız kardeşlik mağazası ile giyimden hijyen malzemeleri ve gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Kardeş kart uygulaması ile Bursa’ya gelen depremzedelerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağladık. Hâlen 22 bin 600 afetzede, Büyükşehir uygulamamız olan Kardeş Kart’tan yararlanıyor.

Ayrıca depremzedelerden, mesken aboneliği yapılırken 'içme suyu abonelik teminat bedeli’ tahsil etmiyoruz. Yurtlarda kalan ilk, orta ve lise öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmeleri için her gün depremzede öğrencilerimize, otobüslerle 6 ayrı okula servis hizmeti sunuyoruz.

Bunun yanında üniversiteye hazırlanırken depreme yakalanan kardeşlerimizin, hazırlık sürecinden geri kalmamaları için ücretsiz YKS kurslarından yararlanmalarını sağlıyoruz. Tüm depremzede kardeşlerimiz için hayat tamamen normale dönene kadar hem Hatay’daki mesaimize hem de Bursa’daki afetzedelere yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Hatay için canla başla

Depremden en fazla etkilenen Hatay’da geçici yaşam alanları oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak ve Türkiye genelinden gelen yardımları dağıtmakla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle birlikte ilk günden itibaren vatandaşların mağduriyetini giderebilmek için çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antakya yardım dağıtım merkezlerini gezerek görevli personelle sohbet edip kolaylıklar diledi.

Türkiye’yi yasa boğan depremin hemen ardından ilk günden itibaren tüm birimleriyle alarm durumuna geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da geçici barınma sorununun çözümü, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve bakımı ile gelen yardımların koordinasyonu konularında vakit kaybetmeden harekete geçti.

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yardımların vakit kaybetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta merkez Antakya ilçesi olmak üzere köy köy mahalle mahalle Hatay’a dağılıp, battaniye ve ısıtıcıdan, su ve gıda maddelerine kadar tüm ihtiyaçları depremzedelere ulaştırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sahada çalışmaları yakından takip ederek Antakya yardım dağıtım merkezlerini ziyaret etti. Görevli personelle sohbet eden Başkan Aktaş, büyük bir özveriyle çalışan ekiplere kolaylıklar diyerek emekleri için teşekkür etti.

El birliğiyle yaraları sarmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, insanların rutin hayatına dönebilmesi adına çadır dağıtımı ve konteyner kentlerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik, hijyen, gıda malzemeleri, ev eşyası, çocuk bezleri ve oyuncak gibi tüm malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ana depomuzda konuşlanmakla beraber farklı birkaç depoyu daha kullanarak şehrin dört bir tarafına dağıtım yapıyoruz. Her gün ortalama 150-200 kamyon farklı alanlara çıkış yapıyor. Toplamda 1000 kamyonu geçmiş durumdayız. Gayretle çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yaraları el birliğiyle saracağız. Devletimiz de kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

BAŞKAN ALİNUR AKTAŞ; Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin hemen ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak deprem sabahında daha gün ışımadan itfaiye arama kurtarma ekipleriyle harekete geçtik. Ve eş zamanlı olarak AFAD’la koordineli bir şekilde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile tüm ilçe belediyelerimizin katılımıyla “Sımsıkı sarılacağız, yaralarımızı saracağız” sloganıyla dev bir yardım kampanyasının startını verdik.

Arama kurtarma için itfaiyemiz, altyapı onarımı için BUSKİ, sıcak yemek ve erzak dağıtımı için BURFAŞ, ekmek temini için BESAŞ, su temini için Jeotermal A.Ş, meyve temini için Tarım Peyzaj A.Ş başta olmak üzere tüm birim ve iştiraklerimizle büyük bir seferberlik başlattık. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonundaki 8 yardım toplama merkezlerine gönüllüler tarafından getirilen her türlü yardım malzemesi 1500’ü aşkın tırla deprem bölgelerine ulaştırıldı.

Arama kurtarma için itfaiye, altyapı onarımı için BUSKİ, sıcak yemek ve erzak dağıtımı için BURFAŞ, ekmek temini için BESAŞ, su temini için Jeotermal A.Ş, meyve temini için Tarım Peyzaj A.Ş başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birim ve iştirakleri seferberliğe katıldı. Depremin ilk gününden bugüne dönüşümlü olarak afet bölgelerinde 2500’ü aşkın ve 700’e yakın araçla yaraları sarmak için yoğun bir mesai harcandı.

Destek hizmetleri, Ulaşım ve Fen İşleri personelimizle enkaz kaldırmadan, bozulan yolların onarımına, BUSKİ ile de zarar gören içme suyu hatlarının tamirine kadar her alanda önemli çalışmaları hayata geçirdik. İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde görevlendirilmemiz nedeniyle bu ilçelerde ayak basmadığımız bölge ve mezra kalmadı. Arama kurtarma faaliyetlerimiz dışında 7 Şubat’tan itibaren kurduğumuz aşevleri ile yüz binlerce kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptık.

Bir haftanın ardından Bursa olarak, Hatay’da dev bir Bursa şantiyesi oluşturduk. Ekip ve iş makinelerimize yaptığımız takviyelerle konteyner kent, çadır kent ve seyyar tuvaletlerin kurulumu için çalışmalara hızlı bir şekilde başladık.

Ayrıca alt yapının iyileştirilmesi için bu güne kadar 5500 metre içme suyu hattı ve 2800 metre kanal hattı imalatı gerçekleştirdik. Üstlendiğimiz yardımların dağıtımı, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve seyyar tuvaletlerin kurulumu görevlerini eksiksiz yerine getirdik. Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 3 ayrı bölgede toplam 110 dönüm alana 2000 konteynerden oluşan geçici yaşam alanları oluşturuldu. 2000 bin hanelik bu ‘Bursa mahallerinde’ sağlık ocağı, ibadethane, eğitim için çok amaçlı alanlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal yaşam alanları oluşturuldu.

Bunun yanında evde hasta bakımından, sinekle mücadeleye kadar tüm belediyecilik hizmetleri de Hataylılarla buluşturdu. 100 hektar alanda lavra ve uçkunla mücadele ederken, ortak kullanım alanlarının hijyenini sağladık. Antakya’da kurulan 2 adet koordinasyon merkezi ile kente gelen yardım tırlarındaki malzemeleri, Antakya, Samandağ, Defne gibi depremden zarar görmüş tüm ilçelerdeki 132 mahalle ve köylere ulaştırıldı.

Afet bölgesinde saha çalışmalarının yanında deprem bölgelerinden Bursa’ya gelen afetzedelerin her türlü ihtiyacı da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından depremzedelerin Bursa’ya geliş ve gidişlerinde BBBUS ile ücretsiz ulaşımlarını sağladık. BBBUS uygulamasından 12 bin depremzede vatandaşımız faydalandı.

Merinos AKKM’de açılan mağaza ile giyimden hijyen malzemeleri ve gıdaya kadar afetzedelerin tüm ihtiyaçları karşıladı. Kardeş Kart uygulaması ile Bursa’ya gelen depremzedelerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanması sağlandı. Yine yurtlarda kalan ilk orta ve lise öğrencilerinin eğitimlerine sorunsuz devam edebilmeleri için her gün depremzede öğrenciler otobüslerle 6 ayrı okula taşındı.

Bunun yanında üniversiteye hazırlanırken depreme yakalanan gençlerin, hazırlık sürecinden geri kalmamaları için ücretsiz YKS kurslarından yararlanmaları sağlandı. Afet bölgesindeki yavrularımızın moral bulması için oyuncak ve kitap bağışı kampanyası, yetişkinler için psikolojik danışmanlık, ilaçlama ve sokak hayvanlarını besleme hizmetleriyle ihtiyaç duyulan her konuda depremzede vatandaşlarımızın yanlarında yer aldık.

Yaşamın başladığı Umuda Koşanlar Derneği Uluçınar Konteyner Kentimizde, kurduğumuz iftar sofralarında ramazanın bereketini depremzede kardeşlerimizle yaşadık. Bayram hediyeleri ile çocuklarımızın gönüllerini aldık. Depremin ardından Hatay’da yaşamın normale dönmesi için yoğun gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın eski camilerinden biri olan 1271-1272 yıllarında yapıldığı bilinen tarihi Antakya Ulu Camii’nin de restorasyonu işini de üstlendi.

Röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlıklarına başlanırken, veri altlığı oluşturmak amacıyla Harita Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya Ulu Camii’nin mevcut durumunu tespit etmek için sahada ölçümler yapıldı. Mevcut durumun 3D (3 boyut) tarama ile modellenmesi, nokta bulutu verilerinin üretilmesi ve ortofoto haritasının hazırlanması çalışmaları için gerekli veriler toplandı.

Diğer taraftan restorasyonu üstlenen firma da saha çalışmalarına başladı. Ekipler moloz yığınları arasındaki tarihi kalıntıların temizliğine başladı. Alanın temizlenmesinin ardından tarihi yapının aslına uygun olarak restorasyonu çalışmalarına hızla başlanacak. Devlet millet el ele verip sımsıkı sarılıyor ve yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Biriz, beraberiz ve biz çok büyük bir aileyiz.