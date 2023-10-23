Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ‘İnsan Odaklı’ proje ödülü

Kenan SERTALP

Büyük ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ, Start-up, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı ödüller için finale kalan projeler, 16 kategoride 55 kişilik jüri tarafından zorlu bir değerlendirme süreci sonucu belirlendi ve 38 proje ödüle layık görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de üreten kadın dernek ve kooperatiflerine yönelik yaptığı desteklerle İnsan Odaklı Sosyal Etki Kategorisinde ödüle değer görüldü.

Ödül törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülü yarışmanın jüri üyesi Prof. Dr. Barbaros Gönençgil’in elinden aldı. Ülke çapında farkındalık oluşturan projelere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Tüm mesai arkadaşlarıma, emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten ülke çapında farkındalık oluşturan projelere imza atıyoruz ama uyguladığımız bu projeleri aynı zamanda denetlemeyi ve sürdürülebilir kılmayı çok önemsiyoruz. Bu akşam da bunun karşılığı olan güzel bir ödülü almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.