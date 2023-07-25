Bursa Büyükşehir’den gençlere hem kurs hem iş imkânı

Serhat İnci

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nin düzenlediği Kod16 ‘Bursa Kodluyor Projesi’ gençlerden büyük ilgi gördü.

Bursa’da yaşayan gençlere temel ve ileri seviye yazılım bilgisi kazandıracak ve yazılım kariyeri belirlemelerine yardımcı olacak Kod16 ‘Bursa Kodluyor Projesi’ne bin 19 başvuru yapıldı.

Başvurulardan kriterlere uygun olan 565 kişi programa kabul edildi.

Bursa’nın geleceğini kodlamak için bir araya gelen gençlerden 391’i giriş seviye programa, 174’ü de ileri seviye programa alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nde gençleri ziyaret etti.

Aktaş: Yoğun katılım mutlu etti

Gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, programa gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Programın yaklaşık 4 ay süreceğini belirten Aktaş, “Bursa’da yaşayan ve 18-35 yaş aralığındaki gençler kabul edildi. Program, Java web development (ileri seviye), python veri bilimi eğitimi (ileri seviye), flutter mobil programlama (giriş seviyesi), frontend react web development (giriş seviyesi) olmak üzere dört ana programlama dilinden oluşuyor. Programı başarıyla bitirenlere sertifika verilecek. Ayrıca programı başarı ile tamamlayan 5 katılımcıya da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde iş imkânı sağlanmasını planlıyoruz” dedi.