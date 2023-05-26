Bursa iş dünyasından Hisarcıklıoğlu’na destek ziyareti

Kenan SERTALP

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda ‘’Bursa’daki Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarımız ile birlikte çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettik. Bursa iş dünyamıza destekleri ve nazik ev sahipliği için sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Kimler katıldı?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na yapılan ziyarette Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Uğur, Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Kenan Kender, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dede, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Üstündağ, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Yenişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun yer aldı.

BTSO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda yapılan ziyarete temas eden Başkan Burkay, TOBB’un genel kurulunun yapılacağını hatırlatarak Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında yeni dönemde de iş dünyası ve Türkiye’nin hedefleri çerçevesinde başarılı çalışmalara imza atılacağına inandığını sözlerine ekledi.