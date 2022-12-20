Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 14'ü kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.