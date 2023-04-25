Bursa'dan akıllı şehircilikte HAVELSAN hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, HAVELSAN ile imzalanan protokol sonrası akıllı şehircilik çalışmaları kapsamında altyapı çalışmalarını yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Yerli bir yazılım olan HAVELSAN Harmoni Nesnelerin interneti hizmetlerini kullanacak olan Büyükşehir Belediyesi teknolojik hamlelerle kurumsal verimliliği de en üst seviyeye çıkarıyor. Bu kapsamda; Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait akıllı cihaz verilerinin akıllı haberleşme altyapıları kullanılarak toplanması, gerektiğinde şehrin paydaşları olan kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açılması ve sahadaki akıllı cihazların yönetilebilmesi hedefleniyor.

Dijital belediyeciliğe HAVELSAN imzası

Bursa Büyükşehir Belediyesi de akıllı şehircilik faaliyetleri kapsamında tamamlanan Akıllı Şehircilik Strateji ve Eylem Planı çalışmalarının devamı niteliğinde olan Nesnelerin İnterneti platformunda altyapı çalışmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Nesnelerin İnterneti Entegrasyonu ile şehre ait tüm verilerin tek bir çatı altında toplanmasını amaçladıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu iş birliği, belediye hizmetlerinin etkililiğinin iyileştirilmesi, verimliliğin artması, çeşitli haberleşme altyapılarının oluşturulması, saha ve akıllı cihaz bazlı kontrollerin otomatikleştirilmesi gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını ve şehrimize büyük katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.