Bursa’ya hizmet sağanağı

Bursa’yı sağlıklı geleceğe taşıyacak adımları kararlılıkla atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere verdiği önemi yeni yatırımlarıyla ortaya koydu. Son 1 ay içinde hem İnegöl hem de Mudanya ilçesine gençlik merkezi kazandırıldı. Gençleri merkeze alan projeleriyle ‘Genç dostu şehir’ unvanını Bursa’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, gençlik yatırımlarına İnegöl Gençlik Merkezi’ni de ekledi. İlçe merkezinde 530 metrekare net kullanım alanına sahip merkez, aynı anda 125 öğrenciyi ağırlama kapasitesine sahip. Ders çalışma alanları, sessiz salon, aktivite odaları ve zengin kütüphanenin yanında ücretsiz internet ve ikramların da olduğu Gençlik Merkezi, haftanın 7 günü İnegöllü gençlerin hizmetinde olacak.

Mudanya’ya iki merkez birden

Mudanya İlçesi’ne de Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırıldı. Aile Destek Merkezi projesi kapsamında ilk olarak Ömerbey Mahallesi’nde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı bina yıkılarak, ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapı ortadan kaldırılmış oldu. Burayı 7’den 70’e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için Aile Destek Merkezi projesini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışma kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, Ana Kucağı, BUSMEK ve BADEM ile diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği modern bir merkez inşa etti. Büyükşehir Belediyesi, 12’nci gençlik merkezini de Mudanya’da açtı. Büyükşehir tarafından 2009 yılında restore edilerek, sosyal tesis olarak hizmete açılan bir asırlık tarihi demiryolu işletme binası, Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürüldü. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencin ağırlanabildiği merkezde, ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlere deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuluyor.

Bursa’nın kalbinde tarihi dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, kentin kalbindeki hayranlık uyandıran tarihi dönüşümü de gözler önüne serdi. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan tarihi bölgede, proje kapsamında etrafı dükkanlarla sarılı 342 yıllık Esiri Mehmet Dede Türbesi gün yüzüne çıkarılmıştı. Etrafı açılan türbenin çevresinde yapılan kazı çalışmalarında ise geçmişi 1549’a kadar uzanan tarihi mescidin temel kazılarına ulaşılmıştı. Şer’iyye sicillerine göre Osmanlı’nın 4’üncü sultanı Yıldırım Bayezid Han’ın kız kardeşi Fatma Sultan tarafından 1549 yılında yaptırıldığı anlaşılan tarihi mescidin bakım ve onarımının da uzun yıllar Şeyhülislam Esiri Mehmed Efendi tarafından yapıldığı belirlendi. 1681’de ölen Esiri Mehmet Efendi camiye bitişik yaptırdığı türbeye defnedilirken, büyük Bursa depreminde zarar görmesine rağmen 1958 çarşı yangınına kadar mescit olarak kullanılan yapı, yangın sonrası kullanılamaz hale gelince dükkana çevrilmiş, bölgenin ticarethanelerle dolmasının ardından da tamamen yıkılıp, temelleri üzerine yeni işyerleri yapılmış. Büyükşehir Belediyesi’nin ‘tarihe vefa’ projesi kapsamındaki kazılarla ortaya çıkarılan temeller üzerinde başlanan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bundan 474 yıl önce yaptırılan mescit ve yanındaki türbe ilk günkü ihtişamına kavuşurken, proje kapsamında Esiri Mehmet Efendi’nin ailesine ait olduğu belirlenen 12 hazire de yeniden düzenlendi. Küllerinden doğan Sağrıcı Sungur Mescidi, restore edilen türbe, düzenlenen hazireler, mescit önünün meydana dönüştürülmesi, zemin düzenleme, peyzaj, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarıyla bölgenin kimliği tamamen değişti.

Tarihi meydan

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan değerlerinden biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla gerçek değerine kavuşuyor. 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 camii, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde tarihi dönüşüm hızla devam ediyor. Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi ile bölgeye 9 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 20 bin metrekare alan kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Ertuğrulbey Meydanı’ndaki düzenleme çalışmalarını da tamamladı. Etrafı Cumhuriyet Caddesi, Geyve Han, Ticaret Borsası, Fidan Han, Ertuğrul Bey Camii ve Yorgancılar Çarşısı ile çevrili olan Ertuğrulbey Meydanı’nda yaklaşık 3500 metrekare alanı kapsayan çalışma ile bölgenin tarihi dokusu daha da öne çıkarıldı. Projede 2300 yıllık geçmişi bulunun Bitinya dönemine ait mezar odası da cam kaplama ile daha görünür hale getirildi. Bursa, tarihi çarşıyı gezen vatandaşların soluklanacağı ayrıcalıklı bir meydana kavuşmuş oldu.

Hastaneye kesintisiz ulaşım

Bursa’da ulaşım sorununun çözümüne yönelik büyük bütçeli projeleri bir bir kente kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden Bursa Şehir Hastanesi’nde ulaşımı sağlayacak 6,5 kilometrelik yolu da tamamladı. Toplam bin 355 yatak kapasitesi ile Bursa’nın sağlık yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin, kamulaştırmalarla birlikte 100 milyon TL’yi bulan yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geldi. Altınşehir ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3 bin 500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümün de tamamlanmasıyla şehir merkezinden otobana çıkmadan hastaneye kesintisiz ulaşımı sağlayan yol, bölge halkının da yoğun ilgi gösterdiği törenle hizmete açıldı.

Acemler’e bir köprü daha

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa trafiğinin kilit noktalarından olan Acemler’de trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bugüne kadar bölgede, kavşak kollarında şerit genişletmesi, Oulu tüp geçidi, Hayran Caddesi genişletme, Sedat 3 köprüsü, aktarma merkezi, Mudanya Kavşağı bağlantı kolları gibi pek çok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi bölgeye bir köprü daha kazandırıyor. Nilüfer Çayı üzerindeki Soğukkuyu Köprüsü'ne ilave olarak yapılan yeni köprüde çalışmalara hız verildi. Mudanya ve Soğukkuyu geçişini rahatlatmak için projelendirilen köprü, 14 metre genişliğinde 70 metre uzunluğunda 6 ayak ve 5 açıklıktan oluşuyor. İmalatında 65 kiriş bin 220 metre fore kazık ve 850 metreküp beton ve 750 ton demir kullanılan köprünün tamamlanmasıyla, Mudanya ve Soğukkuyu dönüşleri buradan yapılacak ve özellikle pik saatlerde oluşan yoğunluk ortadan kalkacak.

Demirtaş’a modern spor kompleksi

Bursa'nın sporda da marka kent olması, yeni neslin daha birikimli, donanımlı ve sporcu olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları, her branşa özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki tesisleşme yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Özellikle son yıllarda yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı ve nüfusun 100 bini aştığı eski beldelerden Osmangazi’nin Demirtaş bölgesinde spor tesisi ihtiyacının karşılanması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Halen amatör maçların oynandığı sahanın yanındaki alanda inşaatı devam eden Demirtaş Spor Kompleksi, 600 metrekarelik spor salonu ve hizmet alanları, iç bahçesi, kulüp ve toplantı odaları ile tam bir kompleks olarak projelendirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen ve 3 ayrı bloktan oluşan proje, toplam 2650 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

Demirtaş mesire alanı yaza hazırlanıyor

Bursa’da Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker’in 1987 yılında DSİ 1. Bölge Müdürü olduğu dönemde DSİ tarafından Demirtaş Barajı’nın bulunduğu alana yaptırılan Çim Kayağı Tesisleri, farklı bir konsept ile yeniden Bursalıların hizmetine sunuluyor. Türkiye, Almanya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti’nin de katılımıyla 1991 yılında Çim Kayağı Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan alan, hem bakımsızlık hem de çevrede açılan taş ocakları yüzünden son yıllarda adeta kaderine terk edilmişti. Bursa’yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek için dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi koyan Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş’taki alanı da ayrıcalıklı mesire alanı olarak kente kazandırıyor. Proje kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsisi alınan 35 bin 200 metrekarelik alanda çalışmalar hızla devam ediyor. Kafeterya, güvenlik binası, tuvalet, büfe, çocuk oyun alanları, karavan alanı, otopark, piknik alanları, oturma dinlenme alanları ve yürüyüş yollarının yer aldığı proje tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 132 araçlık otopark ile 14 araçlık karavan alanının da bulunacağı Demirtaş Mesire alanı yıllar sonra bu yaz yeniden Bursalıların nefes alacağı önemli bir buluşma noktası olacak.

Bursa’nın mavi bayrağı ikiye çıktı

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor. Yaz sezonu için 24 adet halk plajında, 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğine başlayan Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini bu yıl da çifte ‘Mavi Bayrak’la tescillemiş oldu. Geçen yıl su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriteri yerine getirerek, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan İznik İnciraltı Halk Plajı için Mavi Bayrak alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bayrak sayısını ikiye çıkardı. İznik İnciraltı Halk Plajı’nda kaliteyi koruyarak yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak için başvurduğu Karacabey Kurşunlu Halk Plajı için de 33 kriteri yerine getirerek, Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylelikle bu yaz Bursa’nın iki sahilinde de Mavi Bayrak dalgalanmış olacak.

Su fabrikasında elektrik üretiliyor

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında atıklardan enerji üretimi, HES ve GES gibi projelerle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 38 metro istasyonun çatısını güneş panelleri ile donatan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de iştiraklerinden Bursa Jeotermal A.Ş.’nin Kestel ilçesi sınırlarındaki Kaynak Suyu Dolum Tesisi'nin çatısını adeta enerji santraline dönüştürdü. Yaklaşık 47 milyon TL’ye mal olan proje kapsamında 5.639 adet 545 vat gücünde panel ve 22 adet inverter montajı yapıldı. Kablo montajları devam eden projenin devreye alma ve kesin kabul işlemlerinin Temmuz ayının başında bitirilmesi planlanıyor. Tesis, 2022 verileriyle, yıllık 2.832.897 kilovat elektrik tüketiminin tamamını karşılayacak, takriben 779.287 kilovat enerjinin de sisteme satışı gerçekleştirilecek. 25 yıl çalışması planlanan santralin günümüz koşullarında toplamda yıllık 12 milyon TL ekonomik gelir elde edeceği öngörülüyor. Ayrıca sistemin kurulmasıyla yılda 17 bin 213 adet ağaç dikmeye eşdeğer, 1.536.900 kilogram karbondioksit salınımı miktarı engellenmiş olacak.

Büyükorhan’a göl manzaralı sosyal tesis

Bursa’nın 17 ilçesi ile daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için ilçelerde de ulaşımdan altyapıya, çevreden sosyal tesislere kadar her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, en fazla göç veren ilçelerden Büyükorhan’a değer katacak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. İlçeye girmeden önce İsmetiye Mahallesi sınırlarında genelde olumsuz işler için kullanılan eski tesisler, ayrıcalıklı bir tesise dönüştürülüyor. Yaklaşık 400 metrekarelik eski tesis; bakım onarım işleri kapsamında, tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak yenileniyor. Restoran olarak revize edilen tesiste kaba inşaat tamamlanırken, mekanik elektrik ve ince işçilikler devam ediyor. Tesis göl manzarası eşliğinde hem ilçe sakinlerinin hem de ilçeye gelen misafirlerin keyifli zaman geçirebilecekleri bir mekana dönüşüyor.

Yatırımlar hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın her alanda yaşamaktan zevk alınan bir şehir haline gelmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. Sadece kent merkezinde değil, 17 ilçede de başta ulaşım ve altyapı olmak üzere, her bölgenin önceliklerine göre yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Devam eden projelerimizin büyük bir bölümünü de bu yılsonuna kadar tamamlamış olacağız. İnşallah en yakın zamanda bu yatırımların keyfini tüm hemşehrilerimiz yaşayacak” dedi.