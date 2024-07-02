Burulaş’ta dijital dönem başlıyor

Bursa’da raylı sistem ve otobüslerle şehir içi, BUDO VE BBBUS ile de şehirler arası toplu taşıma hizmeti veren Burulaş, vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için dijital dönüşüme ayak uyduruyor. Yüzde 66’sı bilgi edinme, yüzde 16’sı şikayet ve öneri, yüzde 14’ü bilet satışı ve yüzde 3’ü taleplerden oluşan ve günde 1500 civarında birebir canlı görüşmenin gerçekleştirildiği Burulaş çağrı merkezi, hizmetlerinin yüzde 98’ini dijital kanallara taşımaya hazırlanıyor. Daha önce şehir dışında olan çağrı merkezi lokasyonu Bursa’ya taşınırken, Dijital Çağrı Merkezi uygulaması 8 Temmuz’da başlayacak.

Bilet satışından ‘Otobüsün nerede?’ bilgisine, şikayet bildiriminden BursaRay sefer saatlerine kadar birçok konuda istek, talep, satın alma ve şikayetler online kanallar üzerinden yapabilecek. Türkiye’deki ilk örneklerden biri olacak olan uygulamayla, işlemler çok daha hızlı, kolay ve 24 saat erişilebilir hale gelecek. Çağrı Merkezini arayıp otobüsün veya trenin yerini, bilet fiyatını, sefer saatini öğrenmek isteyenler www.bursakart.com.tr, www.burulas.com.tr veya Bursakart mobil uygulamasını kullanarak bilgilere 7/24 ve anlık olarak ulaşabilecek.

Şehirlerarası Budo veya Bbbus bileti satın almak isteyenler ise Budo ve Bbbus gişelerini, www.bus.burulas.com.tr, www.budo.burulas.com.tr web sitelerini, BUDO/BBBUS mobil uygulamasını kullanarak veya çevrimiçi platform üzerinden yine 24 saat işlemlerini hızlıca yapabilecek.

Şikâyet, talep ve istekler ise www.burulas.com.tr üzerindeki şikayet öneri formu doldurularak, mail atarak veya sikayetvar.com üzerinden iletilebilecek. Temel ulaşım bilgilerine ise Burulaş web sitesindeki yapay zekâya sahip WhatsApp Chat botuyla yazışarak bir dakikanın bile altındaki bir sürede ulaşılacak. Dijital Çağrı Merkezi’ne bırakılan öneri veya şikayetler arasında sözlü ya da yazılı geri dönüş yapılması gereken noktalarda ise Burulaş çağrı merkezi personeli görev alacak. Başvuruların durumu yolculara cep telefonuna SMS veya WhatsApp kanalından bilgi metni olarak periyodik şekilde iletilecek. Dijitalleşmeyle yılda 9 milyon TL’ye yakın tasarruf sağlanması hedefleniyor.