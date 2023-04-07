BUSİAD’dan şehrin geleceğine ışık tutacak proje

Bursa'nın sanayici ve iş insanlarını gönüllülük esasına dayalı, bağımsız yeni bir dernek çatısı altında toplayan BUSİAD şehrin geleceğine ilişkin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. BUSİAD’ın şehrin geleceğine ışık tutan vizyon raporunu değerlendiren Başkan Aktaş ‘’ Sanayi, tarım ve turizm Bursa’nın gerçeği. Bunla ilgili herkesin yüreği birlikte çarparsa çözüm olur” dedi.

Teorik çalışmalar pratiğe dökülmeli

BUSİAD tarafından sunulan teorik projenin pratiğe dönüştürülmesi gerektiğinin önemine dikkat çeken Başkan Alinur Aktaş “Bu teorik çalışmayı pratiğe dökmek gerekiyor. Bu bilgileri hayata geçirmezsek gelecekte çok ah vah ederiz. Bursa’da bazı şeyleri çok net ifade etmek gerek. Sanayi, tarım ve turizm Bursa’nın gerçeği. Bunla ilgili herkesin yüreği birlikte çarparsa çözüm olur” dedi.

Yaptıkları kapsamlı Bursa vizyonu projesi hakkında bilgi veren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar sanayi, turizm ve tarım sektörlerinin birbirlerinin alanlarına müdahale etmeden var olabileceğinin altını çizdi. Küçükkayalar, 2040 Bursa 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nın çıkarıldıktan sonra herkesin uyması gerektiğini de kaydederek, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümünü gerçekleştirmiş, katma değerli ürünler üreten sanayinin Bursa’da olması gerektiğini de söyledi.