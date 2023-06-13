BUTEXCOMP binaları güçlendirmede yol haritasını belirledi

BTSO tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP) Teknik Destek Projesi kapsamında İstanbul’da ‘Depremlere Karşı Binaların Güçlendirilmesi İçin Kompozit Malzemelerin ve Teknik Tekstillerin Kullanımı’ başlıklı Arama Toplantısı gerçekleştirdi.

BUTEXCOMP depremi akademik açıdan ele aldı

BUTEXCOMP’un binaların güçlendirilmesinde yol haritasını belirlediği toplantıda konuşan dünyaca ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, binaların güçlendirilmesi konusunda yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı. Toplantıda, ‘durum analizi’nden sonra, depreme dayanıklı yapılar için kompozit ve teknik tekstil kullanımının artırılmasına yönelik taslak bir yol haritası ve eylem planı hazırlanması için yapılması gerekenler, paralel grup çalışmaları ile ortaya çıktı. Etkinlikte, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, TED Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Güney Özcebe ‘Yapısal Güçlendirme Çözüm Mü?’ başlığıyla, Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ‘Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi’ başlığıyla sunum gerçekleştirdi.

‘’İş birliği oluşturulmasını hedefliyoruz’’

BUTEXCOMP Proje Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Karahan da proje kapsamında hazırlanan raporun detaylı olarak ilgili mercilere sunulacağı müjdesini verdi. Karahan konuşmasında “Amacımız deprem güçlendirmede kullanılan teknik tekstillerin ve kompozit malzemeler için Türkiye’de yerli bir tedarik zincirinin oluşturulması ve bununla ilgili standartların ve mevzuatların oturtulması. Yine bu alandaki eğitimle ilgili boşlukların kapatılmasını ve iş birliği alanlarının oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu alanda mevzuatların ve standartların nasıl oturtulması gerektiği, bu işle ilgili kimlerin çalışma yapması gerektiği, eğitim bazında neler yapılabileceği, söz gelimi inşaat mühendisliği bölümünde konuyla ilgili derslerin açılması, 2 yıllık meslek yüksekokullarının güçlendirme odaklı programların açılması gibi konuları çalıştaylar kapsamında tartışmaya devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.