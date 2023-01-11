BUTTİM’in 2023 ihracat hedefi 1.25 milyar dolar

BUTTİM’in tekstille birlikte tüm sektörlere dokunan bir cazibe merkezine dönüştüğünü kaydeden BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, 2019’da göreve geldiğinde yüzde 64 doluluk oranına sahip BUTTİM’i söz verdikleri gibi hak ettiği konuma yükselttiklerini ifade etti.

Bugün BUTTİM’in yüzde 99 doluluk kapasitesi ve yıllık yaklaşık 500 bin dolar ihracatı ile şehrin göz bebeği konumunda olduğunu belirten Şengül, “Biz “BUTTİM para kazandırmaz, BUTTİM’de para kazanılır” düşüncesinden hareketle, burayı ulusal ve uluslararası alanda bir çekim merkezine dönüştürme hedefi doğrultusunda ‘Serbest Ticaret Merkezi’ vizyonunu ortaya koyduk ve hazırlıkları başlattık. BUTTİM, yeni statüsü ile üyelerinin ticaret hacmine ve ülke ekonomisine daha fazla katkı koyacaktır. Bu doğrultuda 2023 hedefimiz, BUTTİM’in ihracat potansiyelini 1 milyar 250 bin dolara çıkarmak” dedi.

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