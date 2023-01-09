BUÜ’den elektrikli araç alanında iş birliği

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BUÜ, hibrit ve elektrikli araçlar konusunda Ar-Ge, teknoloji ve kapasite geliştirmek, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve bu kapsamda sürdürülebilir çözümler üretebilmek hedefiyle Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu ile iş birliği yapacak.

Rektör Kılavuz, bilim, ilim ve bilginin hitap edeceği alanların oluşturulması ve bu doğrultuda kullanılmasının büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Kılavuz, şunları kaydetti: “Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm ve değişimden geçiyor. Elektrikli ve hibrit araç teknolojileri her geçen gün gelişim kaydediyor. Bu anlamda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’muz ve Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu’muzda Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri Programlarını hayata geçirdik. Ülkemizin gururu olan Togg henüz yollara çıkmadan önce bu konuda teknik servis desteği verecek nitelikli personeli mezun etmiş olduk.”

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