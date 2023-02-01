Büyükşehir’in yatırımlarıyla Konya’nın çehresi değişiyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan yatırımları inceledi. İlk olarak yeni açılan Sultan Abdülhamid Han Caddesi’ni inceleyen Başkan Altay, Beyhekim Caddesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ni birbirine bağlayan üç şerit geliş ve üç şerit gidiş olmak üzere 14,5 kilometre uzunluğundaki Abdülhamid Han Caddesi’nin çok önemli bir ana arter oluşturduğunu söyledi.

Yeni caddelerle şehir trafiği rahatlayacak

Şehir trafiğini rahatlatacak yeni caddelerin açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Şu anda Necmettin Erbakan Caddesi’nde ciddi bir kamulaştırma çalışması yürütüyoruz. Fatih Caddesi’ni Meram Yeniyol’a, oradan da Çeçenistan Caddesi’ne bağlayacağımız yeni bir aks ortaya çıktı. Alparslan Türkeş Caddesi’nde de ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Gazze Caddesi’ni Karaman Caddesi’ne bağlayacak yeni akslar üretmeye devam ediyoruz. Şu anda iki yeni köprülü kavşağın ihalesi gerçekleştirildi. İnşallah onların temelini de en kısa sürede atmayı planlıyoruz.”

Konya Ağaç A.Ş. şehri güzelleştiriyor

Başkan Altay, Beyşehir Çevre yolu üzerinde 14 bin metrekarelik alanda hizmet veren; peyzaj bitkisi, mevsimlik çiçek ve sertifikalı meyve fidanı, kent mobilyaları ve bahçe malzemelerinin yer aldığı Konya Ağaç A.Ş. Satış Merkezinde de incelemelerde bulundu. Bir taraftan şehri güzelleştirdiklerini bir taraftan da vatandaşın şehri güzelleştirmesi adına nitelikli fidan ve fideye ulaşmasını sağlamayı arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Peyzaj konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin çok ciddi bir bilgi birikimi var. Ciddi bir fidanlık alanı var, onu Sultan Abdülhamid Han Caddesi’nde de en güzel şekilde uyguladık. Yüzde yüz belediyemize ait Ağaç A.Ş.’de vatandaşlarımızın kendi bahçelerini düzenlemeleriyle ilgili uygun standartlarda, makul fiyata ürünler satıyoruz. Vatandaşlarımız her türlü eksiklerini buradan giderebilecek.” diye konuştu.

Yaklaşık 300 milyon liraya mal oldu

İstanbul Çevre Yolu’nu rahatlatmak adına açılan Abdülhamid Han Caddesi’nin çok yoğun kullanılan bir cadde haline dönüştüğünü kaydeden Başkan Altay, 14,5 kilometrelik mesafenin yaklaşık 10 dakikada kat edilebileceğini söyledi. Altay, “Hem çevre yolundaki yoğunluğun azaltılması, hem bu bölgedeki inşaat faaliyetlerinin hızlanmasıyla ilgili bir kazanım elde edilmiş oldu. Bir taraftan da buradaki Keçili Kanalı’nın ıslahıyla ilgili önemli çalışmalar yürütüldü. Burası yaklaşık 300 milyon liraya mal oldu.” dedi.

“Şehrin kalbinde 108 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan kazandık”

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla yaptıkları yatırımlarla Türkiye Yüzyılı vizyonunu katkı sağlarken şehrin çehresini değiştirdiklerini ve Konya’yı güçlü yarınlara hazırladıklarını kaydeden Başkan Altay, eski stadyum alanında şehre kazandırılan Millet Bahçesi’nde de incelemelerde bulunarak, “Bu alanın arsası Büyükşehir Belediyemiz tarafından TOKİ’ye devredildi ve TOKİ tarafından bu güzel tesisler inşa edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Millet Bahçesi’nin şu anda Konya’nın en yoğun kullanılan park alanlarından birisi olduğunu paylaşan Başkan Altay, “İçinde Millet Kütüphanesi’nin bulunduğu, restoran ve kafeteryanın, yürüyüş yollarının, spor alanlarının bulunduğu, şehrin kalbinde 108 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan kazanmış olduk. Aslında burası, belki milyarlarca lira edecek değere sahip bir arazi ama vatandaşımızın kullanımına açılarak, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için yeni bir cazibe alanına dönüştü. Burada aynı anda Konya Ulu Camii’nin inşaatı da hızla devam ediyor. Böylece tam bir kompleks olarak şehrimize hizmet verecek. Bildiğiniz gibi burası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu açılış töreninde açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bahar aylarıyla birlikte mevsimlik çiçeklerle burası şehrin yeni cazibe alanı olacak.” cümlelerini kullandı.

Akyokuş Kasrı Konya’nın siluetine katkı sağlayacak

Akyokuş Kasrı’nda da değerlendirmeler yapan Başkan Altay, “Burada iki önemli işimiz var. Birincisi; Akyokuş kasrı inşaatı. Burada toplam 12 bin metrekare kapalı alanla Konya mutfağının nadide ürünlerinin ikram edildiği, servis edildiği bir restoran hizmeti sunacağız. Burası Konya’nın en hakim alanı. Mimarisiyle de adeta bir kasrı andıran bu proje tamamlandığında Konya’nın siluetine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah Nisan sonunda burayı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz.

Burada ikinci imalatımız Akyokuş palyelerinin düzenlenmesi. Yaklaşık 20 bin metrekare yürüyüş yolu, 2 bin metrekare kapalı alandan oluşan bir şelalenin de olduğu bir binayı ve tesisleri de inşallah 2023 yılı sonunda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Böylece Akyokuş, Konya’nın en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek.” açıklamalarını yaptı.