Çambaşı'na ikinci kayak tesisi müjdesi

Şenocak, Göndeliç Tepesi’ndeki çalışmaların sona ermesinin ardından bölge için önemli bir merkezin daha turizme kazandırılacağını dile getirdi. Şenocak, “Tepesi Kayak Tesisi ile ilgili; ikinci kez 8-9 Aralık 2022 tarihinde üzeri kar kaplı iken kayak pistlerinin nereden başlayıp nerede biteceği ve teleskinin hangi güzergâhtan geçeceği konusunda çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın görevlendirdiği eski Kayak Kulübü Başkanı Fevzi Turan, Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Otel Müdürü Özden Özcanlı, Turizm Bakanlığının keşif çalışması için görevlendirdiği Hasan Sağlam, Çambaşı AŞ Kayak Kulübü ve Çambaşı AŞ. Yönetim Kurulunun katılımı gerçekleştirilmiş olup, ikinci kayak tesisinin temelleri atıldı” dedi.

2010’da başlayan kayak tesisi ve otel yatırımlarının önemli bir devamı olan Göndeliç Tepesi Kayak Tesisi, Çambaşı Tesisi’nde kar yeterli olmadığında Türkiye’den ve yurt dışından Ordu’ya gelecek kayak severlere, kayak yapmadan dönmemeleri konusunda ricada bulundu.

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