Çanakkale ekonomisi Dardanel ile canlanıyor

Önen, Birinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olan bu zaferin, Türkiye Cumhuriyeti’nin modern bir ülkenin kurulmasına giden yolu da açtığını belirtti. Bağımsızlık uğruna verilen bu destansı mücadelenin kendilerine emanet olduğunu kaydeden Önen, Çanakkale’den alınan güç ve ilhamın her zaman gönüllerde yaşanacak olan Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olduğunu bildirdi.

Çanakkale Boğazı’nın iki yakasında, Avrupa ve Asya arasındaki benzersiz konumuyla Çanakkale’nin önemli lojistik avantajlar sunduğuna dikkat Önen, Türkiye’nin ekonomisine yön veren ilk 20 kent içinde yer aldığını belirtti.

Kentin gayri safi hasılası içinde en önemli payı, tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinin aldığını anlatan Önen, özellikle gıda, seramik, mobilya ve ana metal sanayi açısından rekabet güçlerinin bir hayli yüksek olduğunu vurguladı. Üretim gücü, yetişmiş insan kaynağı ve güçlü yatırımlarıyla Çanakkale olarak bölge ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıyı artırarak yola devam edeceklerinin altını çizdi.

“Öncelikli hedefimiz, bölgeyi kalkındırmak”

Çanakkale markası olarak, bölgenin en büyük yatırımcılarından biri olduklarını anlatan Önen, öncelikli hedeflerinin bölgeyi kalkındırmak olduğunu, özellikle kadınların iş yaşamında daha aktif rol almasını desteklediklerini bildirdi.

Bir diğer hedeflerinin ise yerel tedarikçilerle çalışarak tüm ekosistem adına değer yaratmak olduğunu vurgulayan Önen, şöyle konuştu: “Önümüzdeki iki yıllık dönemde toplamda 50 milyon dolarlık bir yatırım hedefliyoruz. Bunda Çanakkale’nin payı büyük olacak; Ezine ilçesinde, Gıda İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi’nde birçok kişiye istihdam sağlayacak fabrika yatırımı planlıyoruz. Kentimizin adını çok daha geniş coğrafyalara duyurmak için çabalamaya devam edeceğiz.”

“Türkiye’yi ton balığı ile tanıştırdık”

Dardanel’in, Türkiye’yi ton balığı ile tanıştıran, ülkenin balık ve deniz ürünleri uzmanı olarak konumlanan bir marka olduğunu söyleyen Önen, “Çanakkale’nin sardalyasından tertemiz okyanuslardan seçtiğimiz lezzetlere kadar ton balığı, soğutulmuş ve katma değerli dondurulmuş deniz ürünleri kategorilerinde lider konumdayız” dedi.