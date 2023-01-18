Çankırı lezzetleri Yöresel Mutfak ve Kültür Evi’nde tadılacak

Karataş Mahallesi'nde restore edilen tarihi konakta hizmet verecek Yöresel Mutfak ve Kültürevi'nin açılışında konuşan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini, festivalle 750 bin ziyaretçiye ulaştıklarını aktardı.

Türkiye'nin gastronomi anlamında ilk beş şehrinden biri olduklarının altını çizen Esen, coğrafi işaretli ürün sayısını iki ay içinde 20'ye çıkaracaklarını duyurdu.

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