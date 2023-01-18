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Çankırı lezzetleri Yöresel Mutfak ve Kültür Evi’nde tadılacak

Çankırı'da tescilli yöresel lezzetlerin ziyaretçilere sunulacağı "Çankırı Belediyesi Yöresel Mutfak ve Kültür Evi" açıldı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, şehrin kalkınması ile daha yaşanabilir olması ve kültürel anlamda ileri seviyelere götürülmesinde sanayi, üniversite ve turizmin önem taşıdığını söyledi.

Dünya Gazetesi
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Karataş Mahallesi'nde restore edilen tarihi konakta hizmet verecek Yöresel Mutfak ve Kültürevi'nin açılışında konuşan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini, festivalle 750 bin ziyaretçiye ulaştıklarını aktardı.

Türkiye'nin gastronomi anlamında ilk beş şehrinden biri olduklarının altını çizen Esen, coğrafi işaretli ürün sayısını iki ay içinde 20'ye çıkaracaklarını duyurdu.

ÇANKIRI