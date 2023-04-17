Cari fazla veren İMES yıllık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
12 yıl gibi kısa bir sürede 341 firmanın faaliyete başladığı İMES Organize Sanayi Bölgesi, her yıl cari fazla vererek üretimde ve ihracatta önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bölge, üretim merkezi olmasının yanında sanayicilere her konuda danışmanlık yapıyor.
Belma A. ÖZGEN
Önümüzdeki günlerde yeni yönetim binasına geçecek olan İMES, yönetimden pazarlamaya kadar olan her süreçte sanayicinin yanında olmaya devam ediyor. Bu konudaki çalışmalarını ve hedeflerini aktaran İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, organize sanayi bölgesinden yıllık ortalama 1 milyar dolar civarında ihracat yapıldığını ifade etti.
Onur Kesici, 1976 yılında Dudullu’da kurulan bir sanayi sitesi olan İMES’teki sanayicilerin, daha büyük yapılara ihtiyaç duyması sebebiyle 1999 yılında İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’nin 66’ncı OSB’si olarak kurulduğunu belirtti. 2005 yılına kadar kamulaşma sürecini tamamlayan OSB’de 2010 yılında kurulan Sözer Makine’nin buradaki ilk fabrika olduğunu söyleyen Onur Kesici, İMES OSB’de 12 yıl gibi bir sürede 341 firmanın faaliyet gösterdiğini kaydetti. İMES OSB’den ortalama 1 milyar dolar civarında ihracat yapıldığını anlatan Onur Kesici, “Sanayicilerimizin kapasite kullanım oranları yüzde 80’i geçmiş durumda. Firmalarımızın cirolarının içindeki ihracatın payı yüzde 35 ithalatın payı yüzde 29” dedi.
Sadece üretmiyor, katma değer yaratıyoruz
İMES’in cari fazla veren bir organize sanayi bölgesi olduğunu söyleyen Onur Kesici, bunun sebebinin katma değerli ürün üretilmesi olduğunun altını çizdi. İMES olarak sadece üretim havzası olmadıklarını aynı zamanda sanayicilerinin gelişimini desteklemek amacı ile de çeşitli etkinlikler yaptıklarını, eğitimler verdiklerini anlatan Onur Kesici, “Bizim misyonumuz aynı zamanda sanayiciyi aydınlatmak, sanayiciye yol gösterici olmak, sanayicinin ve sanayinin taleplerini kamuoyuna yansıtmak ve bu anlamda bir kamuoyu oluşturmak, kamuoyu oluştururken aynı zamanda lobicilik yapmak ve soft power ‘yumuşak gücün’ bütün araçlarını kullanarak bunu kamudan topluma toplumdan uluslararası kuruluşlara kadar herkese anlatmak, desteklemektir” dedi.
Üretimden başka tutunacak dalımız yok
Covid sonrası gerek üretim gerek ihracat anlamında yakaladıkları ivme biraz düşmüş olsa da söz konusu ivmenin devam ettiğini anlatan Onur Kesici, Türkiye’nin geleceğine inandıklarını ve Türkiye’nin gelişimini sürdüreceğini, gelişimin de sanayi ile ve üretim ile olacağını söyledi. “Üretimden başka tutunacak dal yok” diyen Onur Kesici, “Başka bir çıkış yolumuz da yok. Ülke olarak çok ciddi yer altı kaynaklarına sahip değiliz. Yerli ve milli teknoloji hamlesi çok değerli bir kavram. Savunma sanayinde başarılıyız. ‘Yerli ve milli teknoloji hamlesi’ ile savunma sanayinde başardık ise bunu her yerde yapabiliriz” dedi.
İMES sanayi envanteri oluşturuyor
Ülkenin bir sanayi envanterinin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Onur Kesici, İMES OSB olarak bunu yaptıklarını, İMES’teki tüm kapasiteye hakim olduklarını ve bu konuda profesyonel pazarlama yaparak hangi malzemeyi hangi firmanın üretebileceğine kadar tüm bilgileri kayıt altına aldıklarını söyledi.
Bu bağlamda kendilerine gelen her talebi karşılayabildiklerini anlatan Onur Kesici, bölge sanayicilerinin çıkarına hizmet eden Ar-Ge merkezlerinin de önemine dikkat çekti.
İMES’ten Mükemmeliyet Merkezi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği altında kurulan İMES Mükemmeliyet Merkezi Projesi’nin 50 milyon TL’ye mal olduğunu söyleyen Onur Kesici, buradaki Ar- Ge merkezinin yine İMES’teki sanayicilere hizmet eden, herkesin ortak ihtiyacı olan çelik, ölçme, yüzeysel gibi malzemelerin bulunduğu bir merkez olduğunu anlattı. Burada eğitim, imalat, Ar-Ge ve danışmanlık hizmetleri ile sanayiye ve istihdama katkı sağladıklarını anlatan Onur Kesici, sanayide özellikle kaynakçı, tornacı, yazılımcı, tasarımcı gibi alanlarda çalışacak nitelikli ara elemana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
İMES Kariyer ile 3 ayda 140 insana iş
Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi işletmelerinin insan kaynağı ihtiyacını gidermek amacı ile hayata geçirdiği İMES Kariyer Portalı’ndan da bahseden Onur Kesici, iş arayanların özgeçmişlerini girdiği ve sanayicilerin de buradan taleplerini karşıladığı portalda 250’nin üzerinde firmanın iş ilanı olduğunu söyledi. 3 ay kadar kısa bir sürede 141 iş arayan insanı İMES Kariyer portalı sayesinde işe yerleştirdiklerini söyleyen Onur Kesici, “Biz bu işi yerinde takip ediyoruz. Görevli arkadaşlarla beraber oradan özgeçmişi ve talebi görüp eşleştiriyoruz” dedi.