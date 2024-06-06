Cemal Gürsel Kışlası İzmir’in yeni sanayi sitesi olacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bornova’da bulunan Cemal Gürsel Askeri Kışlası’nın, sanayi sitesi kurulması amacıyla İzmir Ticaret Odası’na devredilmesine onay verdi.

Bakanlıkta yapılan görüşme sonunca, kısa süre içinde devir protokolü yapılması konusunda mutabık kalındı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaretinin ardından gerçekleştirilen toplantıda, Bornova’da bulunan Cemal Gürsel Askeri Kışlası’nın İzmir Ticaret Odası tarafından çarşı ve site kurmak amacıyla alınması projesi hakkında görüşüldü.

Projeyi desteklediklerini belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, araziyi devretmeye hazır olduklarını söyledi. İzmir’de yaşanan en önemli sorunlardan birinin çözüme kavuşacağını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Üyelerimizden bu yönde yoğun bir talep var.

Bulunduğu lokasyon itibariyle lojistik açıdan avantajlara sahip olan bu bölgenin Odamıza tahsisi hususunda gösterdikleri güven için, üyelerimiz adına Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler’e özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye de destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Kısa süre içinde devir protokolünü yapacağız. Projemizi hızla planlayıp hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Kışla, 24 parselden oluşuyor

Kışla, 681 bin 965 metrekare olup 24 parselden oluşuyor. Bunlardan brüt 563 bin 833 metrekareye tekabül eden 4 parsel, çarşı ve site olarak kullanılabilecek. Net kullanılabilir alanlar imar uygulaması sonucunda belirlenecek. Proje kapsamında yer almasını planlanan fonksiyonlar İZTO üyelerine yönelik çarşı ve site içerisinde bağımsız bölümler, yönetim binası, mesleki lise ve çıraklık eğitim binaları, otopark alanları, banka, restoran, market gibi sosyal alanlar, temiz enerji tesisleri ve yeşil alanlar olması planlanıyor.

İlk adım 2022’de atılmıştı

İZTO, Bornova’da bulunan Cemal Gürsel Askeri Kışlası’nın oda tarafından çarşı ve site kurmak amacıyla alınmasına dair proje çalışmasında ilk adımı, 18 Nisan 2022’de atmıştı. İZTO’nun Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirdiği sözlü görüşmeler ve yazışmalar sonucunda Milli Savunma Bakanlığı’nın 15 Ağustos 2022 tarihli yazısı ile söz konusu kışla arazisinin odamıza devrinin yapılabileceği belirtilmişti. 2022 yılından bu yana gündemde olan arazi İZTO tarafından site ve çarşı olarak planlanacak.