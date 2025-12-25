Çıkmaz: Cumhuriyetin kuruluşunda değerli bir rol üstlendi

Gaziantep Savunması, başka bir milletin boyunduruğu altında yaşamaktansa şehit olmayı tercih eden atalarımızın sergilediği, tarihte eşine ender rastlanabilecek bir kahramanlık örneği olmasıyla bu kadar değerlidir.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Gaziantep’te yakılan kurtuluş meşalesi tüm Anadolu’yu aydınlatmış ve Cumhuriyetin kuruluşunda önemli bir rol oynamıştır. Düşmanın bile saygısını kazanan bu kahramanlık destanının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki; onlar yalnız Antep’i değil, tüm Türkiye’yi kurtardı” diyerek Gazianteplileri onurlandırmıştır.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 25 Aralık Kurtuluş Günümüzü büyük bir coşku ve sevinçle kutlarken, vatan savunmasında canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.