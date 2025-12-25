Yalnızca kurtuluşun değil yeniden doğuşun sembolü

General Solar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş:

25 Aralık, Gazian­tep’in yalnızca kurtuluşun değil, yeniden doğuşun da sembolü. Bu kahramanlık ru­hu, bugün şehri­mizin sanayisine, ticaretine ve gi­rişimcilik vizyonuna güç veriyor. Geçmişin cesareti, bugünün üre­tim başarısına dönüşmüş; Gazi­antep Türkiye’nin lokomotif şe­hirlerinden biri oldu. Bizler de bu mirası yaşatmak adına çalışma­ya, üretmeye ve şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Kurtu­luş Günümüz kutlu olsun; Gazi­antep’in ilerleyişi daim olsun”

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya:

Tarihte eşine en­der rastlanılabile­cek kahramanlık­larla dolu olan An­tep Savunması, atalarımızdan ka­lan en önemli mi­ras. 104 yıl önce vatanını ve bayra­ğını savunmak için muhteşem bir destan yazanları rahmet ve min­netle anıyoruz. Birinci Dünya Sa­vaşının sonunda Antep’i işgal et­mek isteyen düşman kuvvetlerini 11 ay boyunca kente sokmayan Antepliler, Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasında da önemli rol oynadı. Yüreği vatan sevgisi ile dolu Anteplilerin 104 yıl önce iş­gal kuvvetlerinin üstün silah gü­cüne ve her türlüğü yokluğa karşı gerçekleştirdikleri direniş desta­nı, birlik ve beraberlik halinde her türlüğü güçlüğün aşılacağının da somut bir göstergesi. O gün açlık­la imtihan edilen Gaziantep, bu­gün bütün dünyaya gıda ihracatı gerçekleştiren bir sanayi devi.

Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen başarıların de­vamlılığı yine aynı bilinçle sür­dürülebilecek. Ülkemize karşı ekonomik saldırıların açıkça ya­şandığı bir dönemden geçiyoruz. Bizler birlik ve beraberliğimizi korudukça, ülkemizin güçlenme­sini istemeyenler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak. Bütün Türkiye ve Gaziantepliler için gurur günü olan 25 Aralık’ı coşku ile kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaş­ları olmak üzere bütün şehitleri­mizi ve ebediyete intikal eden ga­zilerimizi rahmetle anıyoruz.

Oba Makarna Ceo’su Alparslan Özgüçlü:

Gaziantep’in 25 Aralık Kurtuluş Günü’nü gururla anıyoruz. Bu des­tansı mücadeleyi veren tüm şehit ve gazilerimizi rah­met ve minnetle yad ediyoruz. Kurtuluş ruhu, bugün şehrimizin üretim ve dayanışma gücünün en büyük ilham kaynağı. Gazi şehri­mizin değerlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak hepimizin so­rumluluğu. Bu anlamlı gün vesi­lesiyle tüm hemşerilerimizin Kurtuluş Günü’nü kutluyoruz.

Özmen Un Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen:

25 Aralık, Gazian­tep’in yalnızca kurtuluşun değil, yeniden doğuşun da sembolü. Bu kahramanlık ru­hu, bugün şehri­mizin sanayisine, ticaretine ve girişimcilik vizyonuna güç verdi. Geçmişin cesareti, bugünün üre­tim başarısına dönüşmüş; Gazi­antep Türkiye’nin lokomotif şe­hirlerinden biri oldu. Bizler de bu mirası yaşatmak adına çalışma­ya, üretmeye ve şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Kurtu­luş Günümüz kutlu olsun; Gazi­antep’in ilerleyişi daim olsun.

Gap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı:

Gazi şehrimizin kurtuluş mücade­lesi, tarihin unu­tulmaz sayfala­rındaki yerini gu­rurla koruyor. 25 Aralık, bağımsız­lık uğruna verilen fedakârlıkla­rın anlamını bir kez daha hatır­lattığı özel bir gün. Bu şehri savu­nan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anı­yoruz. Onların mirası, bugün Ga­ziantep’in güçlü duruşunda ve birlik ruhunda yaşamaya devam ediyor. Kurtuluş Günümüz kutlu olsun; Gazi ruhu hiç sönmesin.

Mutlu Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen:

Gazianteplilerin 25 Aralık’ta yaz­dığı destan, öz­gürlüğün ve cesa­retin en büyük sembolleri ara­sında yer alıyor. Bu anlamlı günde tüm kahra­manlarımızı saygıyla anıyoruz. Şehrimizin bugün elde ettiği ba­şarılar, o günkü kararlılığın bir devamı. Birlik ve beraberlik ru­hu, Gaziantep’i her zaman daha ileriye taşıyor. Kurtuluş Günü­müz kutlu olsun; Gazi şehir her daim gururumuz olacak.

Motif Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Bay:

Gaziantep’in bir­lik içinde verdiği eşsiz mücadele­nin yıl dönümü, hepimize çalışma azmi ve geleceğe umutla bakma gücü veriyor. Şehrimizin gelişi­mi için üreten, emek veren her­kes bu mirasın bir parçası. Biz de firmamız olarak Gaziantep’e de­ğer katmayı bir görev kabul edi­yoruz. Gazi şehrimizin Kurtuluş Günü’nü gururla kutluyoruz.