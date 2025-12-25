Yalnızca kurtuluşun değil yeniden doğuşun sembolü
Antep Savunması'nın yalnızca kurtuluşun değil yeniden doğuşun da sembolü olduğunu bildiren Gaziantep iş dünyası temsilcileri, refah dolu yarınlar için üretmeye devam edecekleri mesajını verdi.
General Solar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş:
25 Aralık, Gaziantep’in yalnızca kurtuluşun değil, yeniden doğuşun da sembolü. Bu kahramanlık ruhu, bugün şehrimizin sanayisine, ticaretine ve girişimcilik vizyonuna güç veriyor. Geçmişin cesareti, bugünün üretim başarısına dönüşmüş; Gaziantep Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri oldu. Bizler de bu mirası yaşatmak adına çalışmaya, üretmeye ve şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Kurtuluş Günümüz kutlu olsun; Gaziantep’in ilerleyişi daim olsun”
Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya:
Tarihte eşine ender rastlanılabilecek kahramanlıklarla dolu olan Antep Savunması, atalarımızdan kalan en önemli miras. 104 yıl önce vatanını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir destan yazanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Birinci Dünya Savaşının sonunda Antep’i işgal etmek isteyen düşman kuvvetlerini 11 ay boyunca kente sokmayan Antepliler, Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasında da önemli rol oynadı. Yüreği vatan sevgisi ile dolu Anteplilerin 104 yıl önce işgal kuvvetlerinin üstün silah gücüne ve her türlüğü yokluğa karşı gerçekleştirdikleri direniş destanı, birlik ve beraberlik halinde her türlüğü güçlüğün aşılacağının da somut bir göstergesi. O gün açlıkla imtihan edilen Gaziantep, bugün bütün dünyaya gıda ihracatı gerçekleştiren bir sanayi devi.
Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen başarıların devamlılığı yine aynı bilinçle sürdürülebilecek. Ülkemize karşı ekonomik saldırıların açıkça yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bizler birlik ve beraberliğimizi korudukça, ülkemizin güçlenmesini istemeyenler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak. Bütün Türkiye ve Gaziantepliler için gurur günü olan 25 Aralık’ı coşku ile kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz.
Oba Makarna Ceo’su Alparslan Özgüçlü:
Gaziantep’in 25 Aralık Kurtuluş Günü’nü gururla anıyoruz. Bu destansı mücadeleyi veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Kurtuluş ruhu, bugün şehrimizin üretim ve dayanışma gücünün en büyük ilham kaynağı. Gazi şehrimizin değerlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğu. Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm hemşerilerimizin Kurtuluş Günü’nü kutluyoruz.
Özmen Un Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen:
25 Aralık, Gaziantep’in yalnızca kurtuluşun değil, yeniden doğuşun da sembolü. Bu kahramanlık ruhu, bugün şehrimizin sanayisine, ticaretine ve girişimcilik vizyonuna güç verdi. Geçmişin cesareti, bugünün üretim başarısına dönüşmüş; Gaziantep Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri oldu. Bizler de bu mirası yaşatmak adına çalışmaya, üretmeye ve şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Kurtuluş Günümüz kutlu olsun; Gaziantep’in ilerleyişi daim olsun.
Gap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı:
Gazi şehrimizin kurtuluş mücadelesi, tarihin unutulmaz sayfalarındaki yerini gururla koruyor. 25 Aralık, bağımsızlık uğruna verilen fedakârlıkların anlamını bir kez daha hatırlattığı özel bir gün. Bu şehri savunan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Onların mirası, bugün Gaziantep’in güçlü duruşunda ve birlik ruhunda yaşamaya devam ediyor. Kurtuluş Günümüz kutlu olsun; Gazi ruhu hiç sönmesin.
Mutlu Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen:
Gazianteplilerin 25 Aralık’ta yazdığı destan, özgürlüğün ve cesaretin en büyük sembolleri arasında yer alıyor. Bu anlamlı günde tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Şehrimizin bugün elde ettiği başarılar, o günkü kararlılığın bir devamı. Birlik ve beraberlik ruhu, Gaziantep’i her zaman daha ileriye taşıyor. Kurtuluş Günümüz kutlu olsun; Gazi şehir her daim gururumuz olacak.
Motif Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Bay:
Gaziantep’in birlik içinde verdiği eşsiz mücadelenin yıl dönümü, hepimize çalışma azmi ve geleceğe umutla bakma gücü veriyor. Şehrimizin gelişimi için üreten, emek veren herkes bu mirasın bir parçası. Biz de firmamız olarak Gaziantep’e değer katmayı bir görev kabul ediyoruz. Gazi şehrimizin Kurtuluş Günü’nü gururla kutluyoruz.