Yalnızca kurtuluşun değil yeniden doğuşun sembolü

Antep Savunması'nın yalnızca kurtuluşun değil yeniden doğuşun da sembolü olduğunu bildiren Gaziantep iş dünyası temsilcileri, refah dolu yarınlar için üretmeye devam edecekleri mesajını verdi.

General Solar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş:

25 Aralık, Gazian­tep’in yalnızca kurtuluşun değil, yeniden doğuşun da sembolü. Bu kahramanlık ru­hu, bugün şehri­mizin sanayisine, ticaretine ve gi­rişimcilik vizyonuna güç veriyor. Geçmişin cesareti, bugünün üre­tim başarısına dönüşmüş; Gazi­antep Türkiye’nin lokomotif şe­hirlerinden biri oldu. Bizler de bu mirası yaşatmak adına çalışma­ya, üretmeye ve şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Kurtu­luş Günümüz kutlu olsun; Gazi­antep’in ilerleyişi daim olsun”

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya:

Tarihte eşine en­der rastlanılabile­cek kahramanlık­larla dolu olan An­tep Savunması, atalarımızdan ka­lan en önemli mi­ras. 104 yıl önce vatanını ve bayra­ğını savunmak için muhteşem bir destan yazanları rahmet ve min­netle anıyoruz. Birinci Dünya Sa­vaşının sonunda Antep’i işgal et­mek isteyen düşman kuvvetlerini 11 ay boyunca kente sokmayan Antepliler, Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasında da önemli rol oynadı. Yüreği vatan sevgisi ile dolu Anteplilerin 104 yıl önce iş­gal kuvvetlerinin üstün silah gü­cüne ve her türlüğü yokluğa karşı gerçekleştirdikleri direniş desta­nı, birlik ve beraberlik halinde her türlüğü güçlüğün aşılacağının da somut bir göstergesi. O gün açlık­la imtihan edilen Gaziantep, bu­gün bütün dünyaya gıda ihracatı gerçekleştiren bir sanayi devi.

Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen başarıların de­vamlılığı yine aynı bilinçle sür­dürülebilecek. Ülkemize karşı ekonomik saldırıların açıkça ya­şandığı bir dönemden geçiyoruz. Bizler birlik ve beraberliğimizi korudukça, ülkemizin güçlenme­sini istemeyenler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak. Bütün Türkiye ve Gaziantepliler için gurur günü olan 25 Aralık’ı coşku ile kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaş­ları olmak üzere bütün şehitleri­mizi ve ebediyete intikal eden ga­zilerimizi rahmetle anıyoruz.

Oba Makarna Ceo’su Alparslan Özgüçlü:

Gaziantep’in 25 Aralık Kurtuluş Günü’nü gururla anıyoruz. Bu des­tansı mücadeleyi veren tüm şehit ve gazilerimizi rah­met ve minnetle yad ediyoruz. Kurtuluş ruhu, bugün şehrimizin üretim ve dayanışma gücünün en büyük ilham kaynağı. Gazi şehri­mizin değerlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak hepimizin so­rumluluğu. Bu anlamlı gün vesi­lesiyle tüm hemşerilerimizin Kurtuluş Günü’nü kutluyoruz.

Özmen Un Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen:

25 Aralık, Gazian­tep’in yalnızca kurtuluşun değil, yeniden doğuşun da sembolü. Bu kahramanlık ru­hu, bugün şehri­mizin sanayisine, ticaretine ve girişimcilik vizyonuna güç verdi. Geçmişin cesareti, bugünün üre­tim başarısına dönüşmüş; Gazi­antep Türkiye’nin lokomotif şe­hirlerinden biri oldu. Bizler de bu mirası yaşatmak adına çalışma­ya, üretmeye ve şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Kurtu­luş Günümüz kutlu olsun; Gazi­antep’in ilerleyişi daim olsun.

Gap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı:

Gazi şehrimizin kurtuluş mücade­lesi, tarihin unu­tulmaz sayfala­rındaki yerini gu­rurla koruyor. 25 Aralık, bağımsız­lık uğruna verilen fedakârlıkla­rın anlamını bir kez daha hatır­lattığı özel bir gün. Bu şehri savu­nan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anı­yoruz. Onların mirası, bugün Ga­ziantep’in güçlü duruşunda ve birlik ruhunda yaşamaya devam ediyor. Kurtuluş Günümüz kutlu olsun; Gazi ruhu hiç sönmesin.

Mutlu Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen:

Gazianteplilerin 25 Aralık’ta yaz­dığı destan, öz­gürlüğün ve cesa­retin en büyük sembolleri ara­sında yer alıyor. Bu anlamlı günde tüm kahra­manlarımızı saygıyla anıyoruz. Şehrimizin bugün elde ettiği ba­şarılar, o günkü kararlılığın bir devamı. Birlik ve beraberlik ru­hu, Gaziantep’i her zaman daha ileriye taşıyor. Kurtuluş Günü­müz kutlu olsun; Gazi şehir her daim gururumuz olacak.

Motif Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Bay:

Gaziantep’in bir­lik içinde verdiği eşsiz mücadele­nin yıl dönümü, hepimize çalışma azmi ve geleceğe umutla bakma gücü veriyor. Şehrimizin gelişi­mi için üreten, emek veren her­kes bu mirasın bir parçası. Biz de firmamız olarak Gaziantep’e de­ğer katmayı bir görev kabul edi­yoruz. Gazi şehrimizin Kurtuluş Günü’nü gururla kutluyoruz.

