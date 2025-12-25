Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar: Başarmaya üretmeye devam ediyoruz

Antep Savunması; cepha­neliği olmayan bir avuç in­sanın, tam teçhizatlı binlerce Fransız’a karşı aylarca diren­mesiyle yazılan bir destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cesur halktan şöyle bahse­der; “Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk kö­yü Gazianteplileri kahraman­lık misali olarak alabilirler.”

Bu topyekûn mücadele bize şunu hatırlatmalıdır; yöre insanımız imkânsızlıklar içerisinden ba­şarılar çıkarmaya meyyal bir ya­pıdadır. Mücadeleler ile geçen bir tarih içerisinden çıkıp gelen bu coğrafya; insanımızı sürekli zor şartlarla mücadele eder bir halde başarmaya, üretmeye ve savunmaya odakladı.

2025 yı­lının sonuna yaklaşırken geç­mişte Milli Mücadele’ye öncü­lük eden atalarımızın torunları olarak bugün, Türkiye›nin eko­nomik mücadelesinde öncü şe­hirlerden biri olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.