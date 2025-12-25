Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar: Başarmaya üretmeye devam ediyoruz
Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Antep Savunması; cephaneliği olmayan bir avuç insanın, tam teçhizatlı binlerce Fransız’a karşı aylarca direnmesiyle yazılan bir destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cesur halktan şöyle bahseder; “Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler.”
Bu topyekûn mücadele bize şunu hatırlatmalıdır; yöre insanımız imkânsızlıklar içerisinden başarılar çıkarmaya meyyal bir yapıdadır. Mücadeleler ile geçen bir tarih içerisinden çıkıp gelen bu coğrafya; insanımızı sürekli zor şartlarla mücadele eder bir halde başarmaya, üretmeye ve savunmaya odakladı.
2025 yılının sonuna yaklaşırken geçmişte Milli Mücadele’ye öncülük eden atalarımızın torunları olarak bugün, Türkiye›nin ekonomik mücadelesinde öncü şehirlerden biri olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.