Gaziantep Valisi Kemal Çeber: Bazı günler vardır bir millet ayağa kalkar

Bazı şehirler vardır; adı anıldı­ğında tarih konuşur. Bazı gün­ler vardır; hatırlandığında bir mil­let ayağa kalkar. İşte bugün, öyle bir gün ve biz, öyle bir şehrin ev­latlarıyız. 25 Aralık yani Gazian­tep’in onurla, cesaretle ve feda­karlıkla yazdığı kurtuluş desta­nının yıl dönümü.

Bu topraklarda verilen mücadele; silahın, cepha­nenin ya da imkanın değil; inan­cın, kararlılığın ve vatan sevgisi­nin kazandığı bir mücadeledir. Antep halkı, yokluk içinde var ol­manın ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiş; “Bu şehir tes­lim olmaz” sözünü canıyla, kanıy­la tarihe yazdı. İşte bu yüzden Ga­ziantep, sıradan bir şehir değil.

Bu yüzden Gaziantep, “Gazi.” Bu unvan; bedeli ödenmiş, kanla mü­hürlenmiş bir şeref nişanesi. Öz­gürce yürüdüğümüz bu sokaklar, şehitlerimizin son nefesini verdi­ği; gazilerimizin yaralarını sardığı mukaddes toprakların ta kendisi. Sahip olduğumuz bu özgürlük, bir lütuf değil; ağır bir bedelin bizlere bıraktığı kutsal bir emanet. Şim­di bu emaneti geleceğe taşıyacak olanlara seslenmek istiyorum:

Sevgili gençler, bu şehir sizin omuzlarınızda yükselecek. Gazi­antep’in direniş ruhu, sizin yüre­ğinizde yaşamaya devam edecek. Sizler; tarihini bilen, geçmişinden güç alan ve sorumluluk almaktan kaçmayan bir nesil oldukça, bu şe­hir asla yolunu kaybetmeyecek. Unutmayın; 25 Aralık bir tarih­ten öte vazgeçmemeyi öğrenmiş bir şehrin dersiydi. Bu ders, en çok sizlere emanet. Bilimde, sanatta, üretimde, ahlakta ve çalışkanlık­ta göstereceğiniz her başarı; ecda­dımızın verdiği mücadelenin en güçlü karşılığı olacak.

Gençlerimize güveniyoruz

Gaziantep’i daha ileriye, Türki­ye’yi daha güçlü yarınlara taşıya­cak irade; sizlerin azminde, gayre­tinde ve inancında saklı. Bu duy­gu ve düşüncelerle; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri­mizi rahmetle, kahraman gazile­rimizi minnet ve şükranla anıyor; Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönü­münü gururla kutluyorum. Gazi şehrimiz, dün olduğu gibi bugün de birlik ve dayanışma ruhuyla dimdik ayakta durup; geleceğe gü­venle yürümeye devam ediyor.