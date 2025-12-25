Gaziantep Valisi Kemal Çeber: Bazı günler vardır bir millet ayağa kalkar
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Bazı şehirler vardır; adı anıldığında tarih konuşur. Bazı günler vardır; hatırlandığında bir millet ayağa kalkar. İşte bugün, öyle bir gün ve biz, öyle bir şehrin evlatlarıyız. 25 Aralık yani Gaziantep’in onurla, cesaretle ve fedakarlıkla yazdığı kurtuluş destanının yıl dönümü.
Bu topraklarda verilen mücadele; silahın, cephanenin ya da imkanın değil; inancın, kararlılığın ve vatan sevgisinin kazandığı bir mücadeledir. Antep halkı, yokluk içinde var olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiş; “Bu şehir teslim olmaz” sözünü canıyla, kanıyla tarihe yazdı. İşte bu yüzden Gaziantep, sıradan bir şehir değil.
Bu yüzden Gaziantep, “Gazi.” Bu unvan; bedeli ödenmiş, kanla mühürlenmiş bir şeref nişanesi. Özgürce yürüdüğümüz bu sokaklar, şehitlerimizin son nefesini verdiği; gazilerimizin yaralarını sardığı mukaddes toprakların ta kendisi. Sahip olduğumuz bu özgürlük, bir lütuf değil; ağır bir bedelin bizlere bıraktığı kutsal bir emanet. Şimdi bu emaneti geleceğe taşıyacak olanlara seslenmek istiyorum:
Sevgili gençler, bu şehir sizin omuzlarınızda yükselecek. Gaziantep’in direniş ruhu, sizin yüreğinizde yaşamaya devam edecek. Sizler; tarihini bilen, geçmişinden güç alan ve sorumluluk almaktan kaçmayan bir nesil oldukça, bu şehir asla yolunu kaybetmeyecek. Unutmayın; 25 Aralık bir tarihten öte vazgeçmemeyi öğrenmiş bir şehrin dersiydi. Bu ders, en çok sizlere emanet. Bilimde, sanatta, üretimde, ahlakta ve çalışkanlıkta göstereceğiniz her başarı; ecdadımızın verdiği mücadelenin en güçlü karşılığı olacak.
Gençlerimize güveniyoruz
Gaziantep’i daha ileriye, Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşıyacak irade; sizlerin azminde, gayretinde ve inancında saklı. Bu duygu ve düşüncelerle; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü gururla kutluyorum. Gazi şehrimiz, dün olduğu gibi bugün de birlik ve dayanışma ruhuyla dimdik ayakta durup; geleceğe güvenle yürümeye devam ediyor.