Çöp sorunu entegre katı atık tesisi ile son bulacak

Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sözleşme Yöneticisi Ayşegül Mutlu, Hakkari Katı Atık Birliği Müdürü Mesrur Demir ve ilgili firmaların yetkilileri ile tesiste incelemelerde bulundu.

Başkan Dündar, Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi inşaatının yüzde 85'nin tamamlandığını ve Ağustosta açılmasının hedeflendiğini söyledi. Tesisle Hakkari'nin çöp sorununun çözüme kavuşturulacağını ifade eden Dündar, şöyle konuştu: “Tesisimiz 30 yıl boyunca ilimize hizmet edecek. Yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 15'i Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hakkari'deki belediyeler ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği tarafından finanse ediliyor.” Ayşegül Mutlu ise ilde AB destekli 40 milyon euroluk yatırım yapıldığını, projenin Hakkari nüfusunun tamamına hitap edeceğini dile getirdi.

HAKKARİ